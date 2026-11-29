2026年11月30日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月30日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが占います。「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？やる気があって、充実した1日になりそう。今日はどんなことがあっても前向きに受け入れられるようです。気になる相手がいるならば、自分から話しかけてみましょう。共通の話題で盛り上がれそう。自分のペースで過ごすことができそう。行きたかった場所に出かけてみるのも良いでしょう。久しぶりに友達に会うのもおすすめ。近況報告をしていると、今のあなたに合った人を紹介してもらえるかも。こだわっていた物事が急に吹っ切れるようです。気持ちを切り替えて好きなことを楽しみましょう。季節の味覚を堪能するのも良いでしょう。風流なことを取り入れてみると感性も磨かれそう。対人運が好調。大切な人と共通の目標ができるなど、モチベーションが上がりそうです。相手に合わせるというよりは、やりたいことを提案するなど自分の思いをしっかり伝えると良いでしょう。話題の映画を観るなど流行をリサーチすると◎。新しいものに触れると、刺激を受けて良いアイデアが生まれるようです。今日は趣味や勉強など好きなことに集中して取り組むのもあり。リラックスできるよう工夫をすると吉。親友や恋人とドライブへ行くなど、なるべく自然な景色を見たりのんびりしたりするようにしましょう。ゆったりと過ごしていると、将来に対して良いビジョンが描けるようです。直感を信じて行動すると良いかも。自分の部屋や仕事場所など、何だかしっくりこないと思ったら、片付けや模様替えをするのもおすすめ。環境の雰囲気や空気が入れ替わると、気分も上がってくるようです。仕事や勉強などがはかどりそう。集中力も高まっているようなので、頑張っておくと良いでしょう。好きな音楽やお茶などを用意しておくのもおすすめ。オン・オフの切り替えもうまくいきそうです。お金に対する考え方に変化がありそう。アイデアも思いつきやすいようなので、少しずつ試してみると良いでしょう。身の回りの片付けをするのもおすすめ。今の自分に必要なものと、そうでないものが分かってくるようです。将来について考えるなど戦略を練っていくと良いかも。思いついたことは、実行する前に頭の中でシミュレーションしてみましょう。ダイエットを始めるのにも良いタイミング。軽めのトレーニングならば毎日続けることができそう。日中はバタバタと忙しそう。用事が済んだ後は、自分の身体に合った「食」を摂ると良いかも。すると、感情のバランスなども整ってくるようです。良いなと思ったことは試してみて。地域の交流に参加するなど現実的なつながりを作っていくようです。少し苦手な相手とも付き合いがあるかもしれませんが、臨機応変に接するようにしましょう。一人の時間もしっかり確保し、リフレッシュを。11月最終日の今日は、身の回りを整えるのに最適な日。今年ここまで頑張ったご自身をねぎらいながら、デスクを拭くなどちょっとしたお掃除を。整えた空間が、12月の運気も底上げしてくれるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/