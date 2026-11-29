2026／27明治安田J2リーグ第20節が28日と29日に行われた。

首位アルビレックス新潟は最下位ヴァンフォーレ甲府と対戦。若月大和と笠井佳祐が2得点ずつを挙げるなど、5－3で打ち合いを制して3連勝を達成した。一方、甲府は4年ぶりの6連敗。

ベガルタ仙台はモンテディオ山形との“みちのくダービー”で3－0の快勝。RB大宮アルディージャは豊川雄太の2得点でFC今治との激闘を3－2で制した。

カターレ富山は湘南ベルマーレに劇的勝利。試合終了間際の後半アディショナルタイム6分、セットプレーの攻撃に参加していたGK平尾駿輝がヘディングで値千金の決勝点を挙げて1－0で勝利した。

好調だった北海道コンサドーレ札幌はいわきFCに1－3で敗戦。テゲバジャーロ宮崎はサガン鳥栖との九州ダービーで敗れ、横浜FCはブラウブリッツ秋田と引き分けに終わった。ジュビロ磐田は1点を守り切って栃木シティを破っている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第20節

▼11月28日（土）

RB大宮アルディージャ 3－2 FC今治

▼11月29日（日）

ヴァンラーレ八戸 1－0 藤枝MYFC

ベガルタ仙台 3－0 モンテディオ山形

ブラウブリッツ秋田 1－1 横浜FC

湘南ベルマーレ 0－1 カターレ富山

アルビレックス新潟 5－3 ヴァンフォーレ甲府

ジュビロ磐田 1－0 栃木シティ

大分トリニータ 1－2 徳島ヴォルティス

テゲバジャーロ宮崎 1－2 サガン鳥栖

いわきFC 3－1 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 新潟（41／＋3）

2位 富山（38／＋15）

3位 仙台（37／＋19）

4位 大宮（36／＋11）

5位 横浜FC（35／＋12）

6位 宮崎（33／＋9）

7位 磐田（32／＋6）

8位 湘南（32／＋4）

9位 札幌（32／＋3）

10位 鳥栖（30／＋3）

11位 いわき（28／＋5）

12位 徳島（26／－3）

13位 秋田（25／－2）

14位 大分（23／－5）

15位 山形（22／－7）

16位 八戸（21／－13）

17位 藤枝（19／－6）

18位 今治（18／－17）

19位 栃木C（16／－9）

20位 甲府（12／－28）

◆■J2第21節の対戦カード

▼12月5日（土）

14:00 札幌 vs 新潟

14:00 栃木C vs 宮崎

14:00 横浜FC vs 八戸

14:00 甲府 vs 鳥栖

14:00 藤枝 vs 秋田

14:00 徳島 vs 磐田

▼12月6日（日）

13:00 山形 vs いわき

14:00 仙台 vs 湘南

14:00 富山 vs 大宮

15:00 今治 vs 大分

【ゴール動画】富山GK平尾駿輝、後半ATに劇的ヘディング弾