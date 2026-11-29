2026／27明治安田J2リーグ第20節が28日と29日に行われた。
首位アルビレックス新潟は最下位ヴァンフォーレ甲府と対戦。若月大和と笠井佳祐が2得点ずつを挙げるなど、5－3で打ち合いを制して3連勝を達成した。一方、甲府は4年ぶりの6連敗。
ベガルタ仙台はモンテディオ山形との“みちのくダービー”で3－0の快勝。RB大宮アルディージャは豊川雄太の2得点でFC今治との激闘を3－2で制した。
カターレ富山は湘南ベルマーレに劇的勝利。試合終了間際の後半アディショナルタイム6分、セットプレーの攻撃に参加していたGK平尾駿輝がヘディングで値千金の決勝点を挙げて1－0で勝利した。
好調だった北海道コンサドーレ札幌はいわきFCに1－3で敗戦。テゲバジャーロ宮崎はサガン鳥栖との九州ダービーで敗れ、横浜FCはブラウブリッツ秋田と引き分けに終わった。ジュビロ磐田は1点を守り切って栃木シティを破っている。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第20節
▼11月28日（土）
RB大宮アルディージャ 3－2 FC今治
▼11月29日（日）
ヴァンラーレ八戸 1－0 藤枝MYFC
ベガルタ仙台 3－0 モンテディオ山形
ブラウブリッツ秋田 1－1 横浜FC
湘南ベルマーレ 0－1 カターレ富山
アルビレックス新潟 5－3 ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田 1－0 栃木シティ
大分トリニータ 1－2 徳島ヴォルティス
テゲバジャーロ宮崎 1－2 サガン鳥栖
いわきFC 3－1 北海道コンサドーレ札幌
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 新潟（41／＋3）
2位 富山（38／＋15）
3位 仙台（37／＋19）
4位 大宮（36／＋11）
5位 横浜FC（35／＋12）
6位 宮崎（33／＋9）
7位 磐田（32／＋6）
8位 湘南（32／＋4）
9位 札幌（32／＋3）
10位 鳥栖（30／＋3）
11位 いわき（28／＋5）
12位 徳島（26／－3）
13位 秋田（25／－2）
14位 大分（23／－5）
15位 山形（22／－7）
16位 八戸（21／－13）
17位 藤枝（19／－6）
18位 今治（18／－17）
19位 栃木C（16／－9）
20位 甲府（12／－28）
▼12月5日（土）
14:00 札幌 vs 新潟
14:00 栃木C vs 宮崎
14:00 横浜FC vs 八戸
14:00 甲府 vs 鳥栖
14:00 藤枝 vs 秋田
14:00 徳島 vs 磐田
▼12月6日（日）
13:00 山形 vs いわき
14:00 仙台 vs 湘南
14:00 富山 vs 大宮
15:00 今治 vs 大分