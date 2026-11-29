「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」第1戦が29日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とブラジル女子代表が対戦した。

FIFA女子ワールドカップ2027の開催国との2連戦の1戦目。FIFAランキングは日本が5位、ブラジルが7位、過去の対戦成績も7勝3分け7敗・26得点23失点と、実力が拮抗した相手との貴重な実戦の機会だ。

立ち上がりはなでしこジャパンの陣地で押し込まれる苦しい展開に。耐えた後は陣地回復して藤野あおばの鋭いミドルシュートなどチャンスも作り出したが、29分にコーナーキックで失点。長野風花のオウンゴールとなってブラジルの先制を許した。

それでも、ブラジルは36分に追いつく。藤野あおばのパスを受けた谷川萌々子が、相手をかわしてペナルティエリア右からGKとDFの間に折り返す。ゴール前の宮澤ひなたがこれに合わせて押し込んだ。

同点で折り返すと、後半も五分五分の攻防が続く。スピードやパワーを生かしたブラジルの攻めに何度かゴールまで迫られるが、GK山下杏也加やDF高橋はなが好守備で阻む。

しかし、なでしこジャパンは66分に再びセットプレーで失点してしまう。相手の直接フリーキックを山下が弾くと、こぼれ球を回収したブラジルの折り返しを長谷川唯がクリア。しかし、これが石川璃音に当たり、跳ね返ったボールがゴールに吸い込まれて、再びオウンゴールでブラジルの勝ち越しを許した。

直後、なでしこジャパンが再び追いつく。浜野まいかとのワンツーパスで右サイドを崩した高橋がグラウンダークロスを送る。ボックス中央の宮澤が落ち着いて合わせて流し込んだ。

なでしこジャパンは76分にブラジルの素早い中央突破を食らってゴールネットを揺らされる。しかし、VARのレビューでオフサイドと判定され、ブラジルの勝ち越し点は取り消される。

一進一退の展開が続くなか、日本は谷川や千葉玲海菜らがブラジルのゴールを脅かすが惜しくも決めきれず。試合は2－2のドローに終わった。次戦は12月5日に岡山県の『JFE 晴れの国スタジアム』で開催される。

【スコア】

日本女子代表 2－2 ブラジル女子代表

【得点者】

0－1 29分 オウンゴール（ブラジル）

1－1 36分 宮澤ひなた（日本）

1－2 66分 オウンゴール（ブラジル）

2－2 70分 宮澤ひなた（日本）

【ゴール動画】宮澤ひなたが2得点 なでしこジャパンvsブラジル