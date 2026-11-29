2026／27明治安田J1リーグ第17節が29日に行われ、横浜F・マリノスとFC東京が対戦した。

ホームの横浜FMは積極的な立ち上がりを見せると、13分に先制する。ピッチ中央でのボール奪取からカウンターに転じ、二田理央がペナルティエリア右から右足一閃。低く鋭いブレ球を相手GKキム・スンギュは防ぎきれず、ゴールに吸い込まれた。二田はリーグ戦3試合連続、公式戦では5試合連続ゴールとなった。

FC東京は36分に試合を振り出しに戻す。素早いパスワークで横浜FMの守備を崩し、高宇洋の折り返しに仲川輝人が合わせて古巣から同点ゴールを挙げた。しかし、直近6試合で7得点と好調だった仲川は、ゴールの際に相手GK飯倉大樹と衝突して下半身を押さえて激しく痛がり、プレー続行を断念してマルセロ・ヒアンとの交代を余儀なくされた。

同点で折り返すと、後半も拮抗した展開に。終盤は横浜FMが何度かチャンスを作ったが、決めきることができずに、勝ち点「1」ずつを分け合った。横浜FMは今季2度目の連勝ならず、FC東京は2試合連続ドローとなった。

次節、横浜FMは12月6日に敵地でガンバ大阪と、FC東京は同4日に『MUFGスタジアム』で川崎フロンターレと対戦する。

【スコア】

横浜F・マリノス 1－1 FC東京

【得点者】

1－0 13分 二田理央（横浜FM）

1－1 36分 仲川輝人（FC東京）

【ゴール動画】横浜FM vs FC東京