元日本代表監督の森保一氏が、自身の今後に言及した。

11月の代表活動を持って8年率いた日本代表から退いた森保氏。29に『エディオンピースウイング広島』で行われたなでしこジャパンvsブラジル女子代表（△2－2）にゲストとして参加した同氏は、試合後の囲み取材に応じ、自身の就職活動について次のようにコメントした。

「就活のところは何も具体的に決まっていないです。照会は色々としていただいているので、そこからまた正式なオファーがあった時に、また考えさせていただければなと思います」

また、森保氏は「基本的には新シーズンに向けての就活かなと思っています。勉強はできたらやっていきたいなと。ただ、年末年始は予定が入っているのは動かせないところなので、すぐには動けないかなとは思っています」と、冬に新天地が決まる可能性は現時点で低いとも予想。最新のトレンドのインプットも行いつつ、慎重に将来を決断していくことになりそうだ。

「たくさんの選手を選考する目的も含めて、好きでサッカーをたくさん見させてもらってきましたが、選ぶための追われる意識はなく、今日もそうですけど、たくさん余裕を持って、試合で勉強させてもらっています」