マンチェスター・ユナイテッドを率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、完敗したブレントフォード戦を振り返った。イギリスメディア『BBC』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは28日にホームで行われたプレミアリーグ第12節でブレントフォードと対戦。19分と32分に失点して前半を折り返すと、後半にも82分と90＋1分に失点し、0－4で敗れた。

この結果、データサイト『OPTA』によると、リーグ戦2試合連続で4失点を喫して敗北を喫したことはマンチェスター・ユナイテッドにとって、1963年のボクシング・デー（12月26日）以来、約63年ぶりのことだという。

また、イギリスメディア『Squawka』によると、リーグ戦3試合連続で4失点以上を喫したのは1961年以来のことに。さらに、『BBC』によると、リーグ戦10試合未勝利（5分け5敗）となったのは、1989年11月から1990年2月にかけて11試合未勝利に終わったサー・アレックス・ファーガソン元監督指揮下以来のことで、プレミアリーグが創設されてからはクラブ史上初であることが伝えられている。

なお、この試合では相手の約2倍となる25本のシュートで、8本の枠内シュートを放ったものの、無得点に終わった一方、4本の枠内シュートで4失点を喫したマンチェスター・ユナイテッド。リーグ戦ホーム開幕6試合で15失点を喫したことで、1930－31シーズン（21失点）以来の最多失点になっているほか、7ハーフ連続で2失点以上を喫したプレミアリーグ史上初のチームになるなど、守備スタッツは悲惨なものになっている。

1921年のジョン・チャップマン氏、2022年のエリック・テン・ハフ氏以来、就任後リーグ戦2連敗を喫したマンチェスター・ユナイテッド史上3人目の指揮官になってしまったポチェッティーノ監督は試合後、「ポジティブになることは難しい。非常に失望している。選手たちのことを思うと、本当に気の毒でならない」と苦しい胸の内を明かしながら、次のように試合を振り返った。

「試合の立ち上がり、最初の15〜20分間は、組織や構造の面で非常に堅実だったと思う。試合をコントロールできていた。しかし、失点してしまった。本来なら喫するべきではない形の失点だった」

「そこから試合が難しくなった。インテンシティや緊張感といった要素が絡んでくる。こうした状況は自信に影響を及ぼすものだが、我々は団結し、結束を保ち、前進し続けなければならない。改善に向けて努力を続ける。時間が経てば必ず状況は好転し、望む結果を得られるはずだ」

「結束を保ち、冷静でいること。それが我々の役割だ。この状況を好転させる責任が我々にはある」

公式戦でも就任後3試合未勝利（1分け2敗）スタートとなってしまったことから、予想以上に困難な挑戦だったのではないかと聞かれたポチェッティーノ監督は「最初から困難な挑戦になることは分かっていた。だからこそ、我々はここにいるんだ。考えに変わりはない」と語りながら、立て直しへの意気込みを口にしている。

「物事が変わるには常に時間がかかるものだし、サッカーの世界ではなおさらのことだ。特にこれほど過密なスケジュールの中ではね。就任した時点で、非常に厳しい状況にあることは理解していた。我々は勇敢だからこそ、ここにいる。選手たちを鼓舞し続ける力も備えている。時間が経ち、しっかりと休息を取れるようになれば、さらに前進していけるはずだ」

「選手たちにとっても辛い状況だが、こうしたことは起こり得ることで、コントロールするのは難しいものだ。選手たちは非常に前向きで、こちらの話に耳を傾け、情報を吸収しようとしてくれている。10日間で3試合という過密な日程の中で、すべてを浸透させるのは容易ではない。時間が解決してくれるはずだ」

「0－4で敗れた後の選手たちの反応を見れば、彼らが懸命に戦おうとし、チームを大切に思っていることが分かる。それが何よりも重要なことだ。我々は今の痛みを感じ取り、基準を引き上げ、より良いチームになるために全力を尽くさなければならない。今は選手たちも失望し、少し落ち込んでいる。できるだけ早く立ち直る必要がある」

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドがリーグ戦2試合連続4失点で敗戦