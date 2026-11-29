フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「毎日が慌ただしく、幸福感を感じられない」という相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞皆さんが幸せを感じる時はどんな時ですか？ 私は、小中学生の子どもを持つ、ワーキングマザーです。子どもたちもだんだんと手が離れ、自分の時間もでき、仕事も何となくキャリアがついてきて、母として社会人としてそれほど問題はありません。しかし、毎日が何となく慌ただしく過ぎていき、あまり充実感や幸福感を感じることがありません。食事、睡眠、運動と生活面を整えていますが、心の余裕がなく、いつも眉間にシワがよっているおばさんだなぁと自分で思います。ほんわか笑顔の方に憧れます。そんな方たちはどんなことに幸せを感じているのでしょうか？（千葉県 40歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「お疲れ様です。まず、相談者さんは本当に頑張って暮らしていらっしゃいますよね。小中学生のお子さんを育てるためにも日々生活を整えて、家族が困ることがないようにしているその責任感がすごいと思います」と、相談者の日々の努力を温かく労いました。その上で住吉は、「でも、『決めたことをちゃんとするぞ』とタスクをこなしているだけだと、心の余裕がなくなり、いつも眉間にシワが寄ってしまいますよね。やっぱり幸福感は大事です。人生は一度きりですし、今日という日も、今の年齢の期間も一度きり。そう考えると、幸福感を『まとめてドン！』と大きく感じるというよりは、1日に何回とか、週にこんないいことがあったとか、ちょこちょこと日常の中で感じることがすごく大事な気がします」と語ります。さらに住吉は、「もう少し時間に余裕があると、それだけで随分と心にも眉間にも余裕ができると思うのですが、何を削ればいいかって難しいですよね。運動を削ると健康に関わりますし、仕事をどうカットバックするかとなると、また大きな決断になってきます。同じように働くお母さんたちがどんな時に幸せを感じているのか、皆さんに聞いてみましょう！」と、そのほかのリスナーへ意見を求めました。――今回の相談に対して、番組には同世代の女性やワーキングマザーからたくさんの共感とアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、「やりたいこと」を言語化し、自分自身の心を満たす時間を作ることを提案するアドバイスです。◆「何をすべきか」より「何をしたいか」を優先する私も10年くらい前まで、家庭と仕事だけの毎日を過ごしていました。ある時、義理の母に「あなたは遊び下手ね」と言われてハッとしたんです。仕事や育児に一生懸命だったけれど、はたから見ると趣味も楽しみもないつまらない人生と思われたのかな、と。そこで「自分のやりたいことをやる時間」を作ろうと思いましたが、ずっと自分を後回しにしてきたので、最初は自分が何をやりたいのかさえ分かりませんでした。半ば無理やりにでも、学生時代にやっていたスポーツを少しずつ再開したり、会いたい友達と会うことから始めました。今は昔に比べて好きなことがいくつもあり、心が満ち足りています。「何をすべきか、何をしておいた方がいいか」より、「何をしたいか？」を優先する時間を少しずつ作っていくのがおすすめです。（東京都 56歳 女性 専門職・クリエイティブ職）◆「私はこれがしたい！」を書き出して自覚する幸福感のお悩み、とても共感します。私はどんどん成長してしまう子どもたち（小4、小6の兄弟）との時間をもっと持ちたいと思い、今年の夏に転職して週4勤務・フルリモートになりました。平日に1日休みができて自由な時間も持てるようになったのですが、最初はなんだか満たされない感覚がありました。そこで気づいたのは、「私はこれがしたい！」と強く思うことを、まず書き出して自覚し、実行することです。「あのお菓子を買って食べたい」といった小さなことでも良いのです。自分の望みを自覚し、それが実際に叶うと「望んだことが満たされた」という気持ちで幸福感を感じられますよ。お互い、穏やかに自分のペースで暮らしていきましょうね。（埼玉県 42歳 女性 パート・アルバイト）――続いては、今しかない子育ての時間や「推し活」を通じて、日常に彩りと笑顔を取り戻したリスナーからのエピソードです。◆忙しい「今」を楽しむ気持ちに切り替える私も40代のワーママです。小中学生の息子たちがバスケをしているため、平日は仕事と練習の送迎、土日は試合の送迎と、びっちり予定が詰まっていて、「私の休みはどこ!?」という状況です。運動もできず体重も増加して、時間も余裕もありません（泣）。でもそんな中、息子やチームメイトの応援に行って成長を楽しんだり、週末に推しのプロチームの試合に行ってブースター仲間と交流したり、写真を撮ってSNSにアップして楽しんでいます。「息子たちと関われるのもあと数年しかない」と考えると、忙しい「今を楽しむ」という気持ちに切り替えられるようになりました。笑顔になれる過ごし方が見つかるといいですね！（埼玉県 40歳 女性 専門職・クリエイティブ職）◆日常に「好き」が溢れる“推し活”で口角アップ！小学校教員をしていますが、今は第二子の育休中です。毎日、家事や育児、上の子の送迎、ママ友との関係、仕事復帰のことなど色々考えることもあり、眉間にシワを寄せながらの毎日でした。そんな私を変えたのは、ズバリ、推し活です！ アイドルなんて興味がなかった私ですが、今年の初めにM!LKにハマり、ファンクラブに入ってYouTubeの動画を漁り、毎日が本当に楽しいです。同じファン仲間のママと一緒に盛り上がるのも、学生時代に戻ったようで口角が上がりまくりです。最近はEBiDANつながりで他のグループも好きになり、日々「好き」に溢れています！ 旦那に呆れられるのが難点ですが、「疲れたなぁ」と思った時に推しを見たり聴いたりすることで、私は幸せを感じています！（東京都 38歳 女性 専門職・クリエイティブ職）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM