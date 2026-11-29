FC東京が今季のJ1リーグで首位を快走する中、上位グループは何とか喰らいついていく必要がある。開幕から上位争いに参戦し、第10節・京都サンガF.C.戦時点ではトップにも立っているサンフレッチェ広島は、もちろんその筆頭だ。

しかしながら、11月に入って停滞。FC町田ゼルビア、横浜F・マリノスに2戦連続ドローを強いられ、前節行われた首位・FC東京との大一番も2−2だった。鮎川駿のゴールで先制しただけに、勝ち点3を手にしてポイント差を詰めたかったが、叶わなかった。だからこそ、中2日で迎えた今節の柏レイソル戦は是が非でも勝利が必要だった。バルトシュ・ガウル監督は前節から先発2枚の変更にとどめ、現時点でのベストに近い陣容で戦った。

「相手は背の高い選手が揃っていないということで、高さの部分はチャンスになると思っていました」とキャプテンマークを巻いた荒木隼人が言うように、広島は前半19分にリスタートから荒木のヘッドの落としにセバスティアン・アレーが飛び込んで、幸先良く先制点をゲットした。FC東京戦では1点リードをひっくり返され、最終的に追いついたが、今回も同じ轍を踏むわけにはいかない。慎重に戦っていたはずだったが、その5分後の前半24分に久保藤次郎の一撃を食らう。さらに前半28分には戸嶋祥郎にパスカットからそのまま持ち込まれて、藤尾翔太に逆転弾を許してしまう。しかも、荒木が右ハムストリングを痛めて前半のみで交代。広島はまたしても予期せぬ苦境に陥ったのだ。

後半からは緊急避難的に4バックへシフト。中野就斗とキム・ジュソンがセンターバックを務めたが、急造感は否めない。後半12分には山之内佑成に追加点を奪われ、終わってみると1−3の完敗。11月4戦未勝利というのは、広島にとって誤算以外の何物でもないだろう。

「本当に勝ち切れなかった悔しさというか、その気持ちだけです」と日本代表帰りの3戦続けて勝利に貢献できなかった中野は苦渋の表情を浮かべた。「先制点を取るまでは良かったですが、僕のミスもありますけど、失点してしまって、相手に流れを持っていかれてしまった。それでも全員がゴールに向かって走っていた。本当に切り替えるしかないと思います」と発言。山之内の3点目につながった藤尾の切り返しに反応が遅れたことを猛省していた。

実際、今の広島は主力級のケガ人が多すぎる。鉄壁の3バックを担っていた佐々木翔、塩谷司の2人が離脱。加藤陸次樹、川村拓夢、浅野拓磨らも負傷にあえいでいて、選手層が非常に薄くなっている。加えて荒木もダメージを受けたのだから、ここからの中断までのJ1リーグ残り3試合と天皇杯は中野が守備陣をリードしなければならなくなりそうだ。中野自身も11月のシンガポール遠征に出向き、そこから連戦を強いられているため疲労困憊だが、それを乗り越えてタフさを養わなければいけない。本人も自らを鼓舞している様子だ。

「今は間違いなく消耗していますけど、この状況で消耗は言い訳にしたくない。出るからには100％、120％の力をチームのために出していかないといけない。日程の厳しさはどこのチームもそうですし、特に相手（柏）は僕らより移動がきつい中で戦っていますから。僕自身、代表との掛け持ちでメンタリティ的な部分を含めて疲労はありますけど、サッカー選手が連戦をできるのは本当にプラスなこと。欧州組の選手はもっとタイトな中で戦っていますし、タフさプラス、毎試合毎試合クオリティを高く保つことが必要になってくる。僕はまだまだやることがたくさんあるのかなと感じます」と中野は世界基準を見据えつつ、逞しさに磨きをかけていく構えだ。

そうしなければ、せっかく築きかけている日本代表の基盤を次につなげられない。ご存じの通り、中野はFIFAワールドカップ2026後の9・10月シリーズで森保一監督に招集され、ここまで5試合に出場。指揮官のラスト遠征となったシンガポールでのブラジル戦では中村敬斗の2点目をアシストし、堂安律にも「非常にいい選手」と高く評価されている。飛躍のチャンスをつかんだのだから、2027年3月から始動する大岩剛監督率いる新体制で常連となり、2030年のワールドカップに向けて突き進むべきなのだ。

「代表に呼んでもらって、僕自身まだまだ成長できると思いましたし、もっともっとチームを勝たせられる選手になれるなという可能性を感じた。だからこそ、チームとしても個人としても、うまくいかない時にどれだけ粘ってやり続けられるかが重要だと思います。今は本当に耐え時ですけど、多くのサポーターの方々の声援も届いていますし、チームのためにやらないといけないですね」

改めて覚悟を口にした中野。4バックの右サイドバックとセンターバック、3バックの右ウイングバックとセンターバックなど、本当に多彩な役割をこなせる彼のような人材がいれば、広島も日本代表も非常に心強いはず。この苦境を乗り切ってこそ、希望が見えてくる。そう信じて、力強く前進を続けてほしい。

取材・文＝元川悦子

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