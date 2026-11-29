コパ・リベルタドーレス2026決勝が28日に行われ、パルメイラス（ブラジル）とエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ（アルゼンチン）が対戦した。

これまで優勝3回のパルメイラスは、フラメンゴに敗れて準優勝に終わった昨シーズンのリベンジを果たすべく、通算8度目の決勝進出。一方で優勝4回のエストゥディアンテスは、フアン・セバスティアン・ベロン会長が現役時代に南米を制した2009年以来、17年ぶりの決勝進出となった。

ウルグアイの首都モンテビデオで行われた決勝戦は、前半にお互いチャンスを生み出したものの得点は生まれずスコアレスで折り返す。試合の均衡が破れたのは52分、パルメイラスのラモン・ソサが、マルコス・ロホの背後をとり、GKフェルナンド・ムスレラの守るゴールにボレーシュートを叩き込んだ。

パルメイラスはヴィトール・ロッキやアンドレアス・ペレイラ、エストゥディアンテスはホアキン・コレアら欧州のビッグクラブでプレーした選手たちも登場。終盤はエストゥディアンテスが反撃を試みたが1点が遠く、逃げ切ったパルメイラスが5年ぶり4度目の優勝を果たした。

ブラジル勢の南米制覇は8年連続。パルメイラスはFIFAインターコンチネンタルカップ2026、およびFIFAクラブワールドカップ2029への出場権を獲得した。

【スコア】

パルメイラス 1－0 エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ

【得点者】

1－0 52分 ラモン・ソサ（パルメイラス）

【ハイライト動画】リベルタドーレス決勝 パルメイラスvsエストゥディアンテス