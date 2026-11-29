「1年間一軍を目標にやっていたので達成できなかったんですけど、今年は熱中症のイメージが強いので体を大事にこれからやっていきたいと思います」

ロッテの和田康士朗は今季、開幕一軍を掴み、前半戦は一軍に帯同するも、7月19日に一軍登録抹消された後は一軍昇格がなく、30試合の出場にとどまった。

今季に向けて、「毎年バッティングに力を入れているのは変わらないので、変わらずバッティングというところですね」とバッティングに力を入れた。

都城春季キャンプではバットを寝かしたフォームに、「コンタクト率を上げることを考えた時に、そうなったという感じですね」と、バットを短く持って打った。この春も、ブレずに「特に変わらず逆方向に強い打球を打つことをテーマにやっています」と打撃練習では、黙々とセンターから反対方向に打った。

「変わらずバッティングでアピールしていきたいです」と意気込んだ和田は、センターの守備から途中出場した2月15日のヤクルトとの練習試合、0－1の7回二死走者なしで迎えた第1打席は、山野太一のチェンジアップにタイミングが合わず空振り三振に倒れたが、2－1の9回一死一、三塁の第2打席、一塁走者・友杉篤輝の盗塁で二、三塁となり、荘司宏太が1ボール1ストライクから投じた3球目のストレートを振り抜き、一、二塁間を破る2点適時打。

2月22日の韓国・ハンファとの練習試合、2月26日のチェコ代表との練習試合にスタメン出場し、いずれも2安打1打点とバットでアピールした。練習試合は12打数6安打、打率.500、4打点、3四球、1盗塁と、打てるところを結果で証明。3月のオープン戦に入ってからは、代走、守備固め中心で6試合出場したものの、打席数はわずかに1。それでも、武器である足で3盗塁を決めて、開幕一軍を掴んだ。

4月5日のソフトバンク戦、3－4の8回二死走者なしからライト前に安打を放ったポランコの代走として登場。続く寺地隆成の1ボール1ストライクから3球目にスタートを切ると、二塁タッチアウトと判定されるも、サブロー監督が審判団にリクエストを要求。判定が覆ってセーフとなり、今季初盗塁を記録した。これが和田にとって、一軍では24年10月4日のソフトバンク戦以来となる盗塁となった。

昨季は二軍で多く打席に立てた一方で、“代走”での出場機会が減少。これまでの経験を踏まえて、今季に向けて代走の準備の部分で変えたことはあるのだろうかーー。

「特にはないですけど、去年1年間ほぼ代走をやっていなかったので、ブランクというんですかね、そういうのは少しありますね」

そうした不安はあったが、今季初出場となった5日のソフトバンク戦でしっかりと盗塁を成功させた。5月16日のオリックス戦では、0－0の6回一死一、三塁で、一塁走者・山口航輝の代走で登場すると、佐藤都志也の2球目に二塁盗塁成功。佐藤のレフト前に落ちる安打で、判断よく二塁からホームインする好走塁を見せたが、「守備位置はもちろん確認しましたし、それでも一瞬、止まってしまうことがあったので、そこは改善点かなと思います」と反省。

開幕直後は代走、守備固めがメインで、なかなか打席に立つ機会がなかった中で、少ない打席で結果を残そうと、試合前の打撃練習では変わらずセンターから反対方向に強い打球を打った。ZOZOマリンスタジアムの試合前練習で反対方向に鋭い打球を飛ばしていた開幕直後の取材で、「そう（状態がいい）思ったらダメだとわかっているので、そう思わないようにしています」と、自身の打撃内容に一喜一憂することなく、黙々と打撃練習を行っていた。

5月24日の楽天戦、7回の守備から途中出場した和田は3－8の8回一死一、二塁の第1打席、加治屋蓮が1ボール1ストライクから投じた3球目のカットボールをライト前に弾き返し、今季初安打をマークした。

5月26日に開幕した交流戦では、最初のカードとなった敵地・マツダスタジアムでの広島戦、代走で1試合出場しただけでスタメン出場はなかったが、5月31日の阪神戦で今季初スタメンのチャンスが巡ってきた。『9番・センター』でスタメン出場した和田は、1－2の5回二死一、二塁の第2打席、「そう簡単にチャンスを作れる投手ではないと思っているのでなんとか次に繋ぐことだけ考えていきました。追いつくことができて良かったです」と、才木浩人が3ボール2ストライクから投じた8球目のフォークをライト前に適時打。

打撃フォームは背筋をピンと伸ばしたフォームに戻したように見えるが、本人は「戻したというのはないんですけど、寝かしていたバットを立たせるようにイメージはしています」と明かし、「色々試して、バットを立たせた方が今はいいかなと思ってバットを立たせています」と続けた。

『8番・センター』で2試合連続スタメン出場となった6月2日のヤクルト戦でも躍動した。0－0の2回の第1打席に四球で出塁すると、0－0の3回二死走者なしの第2打席、松本健吾が3ボール2ストライクから投じた7球目のストレートをレフト前に弾き返す安打。

試合前の打撃練習でセンターから反対方向に放っているが、これまで取り組んできた成果のようなバッティングだった。和田本人も「バッティング練習で常にああいう打球を打っていますし、追い込まれてからあの打球を打てたのは良かったのかなと思います」と振り返った。

3－0の5回二死二、三塁の第3打席、阪口皓亮が3ボール1ストライクから投じた5球目の外角のストレートを冷静に見極め、この日2つ目の四球を選ぶ。3－0の8回無死走者なしの第4打席、荘司宏太が2ボール2ストライクから投じたスライダーをセンター前に放ち、マルチ安打を達成。勢いの止まらない和田は5－0の9回二死走者なしの第5打席、廣澤優が2ストライクから投じた3球目のチェンジアップを打ち返し、ファースト・オスナのグラブを弾く内野安打。この日は3安打2四球と、5打席全て出塁した。

「そこはもう僕のタイプ的には当たり前にやらなきゃいけないことなので、当たり前に決められたらいいかなと思います」と、送りバントを決めたり、四球を選んだりと、自身の役割を果たした。

この時期、藤原恭大が故障で離脱し、髙部瑛斗も二軍落ち、不動のレギュラーと呼べる外野手は西川史礁しかいなかった中で、和田はレギュラーを掴み取るチャンスではあった。しかし、6月2日のヤクルト戦での3安打を最後に安打を放つことができなかった。

7月19日に一軍登録を抹消。後半戦は一軍でプレーすることはなかったが、ファームでも8月29日のヤクルト二軍戦、0－0の3回一死走者なしの第1打席、鈴木蓮吾が2ボール1ストライクから投じた4球目の148キロストレートを左中間に弾き返す適時二塁打、8月30日のヤクルト二軍戦、0－0の5回無死走者なしの第2打席、下川隼佑が1ボール1ストライクから投じた3球目の外角127キロツーシームをレフトへの二塁打は良かった。

さらに、9月6日の阪神二軍戦、3－0の2回無死走者なしの第1打席、早瀬朔が2ボール2ストライクから投じた5球目の外角144キロストレートを左中間への安打も素晴らしかった。

和田に反対方向の打撃が良かったことを伝えると、「シーズン後半、当たりが良くなってきた」と好感触。「率も二軍ですけど残せていたと思うので、その感覚を来年のはじめから出せるように頑張っていきたいと思います」。二軍では27試合の出場だったが、打率.283をマークし、8月は打率.444と打った。

“足”という大きな武器を持っているが、ロッテの外野で試合出場となると、西川、藤原が外野のレギュラーに定着し、山本大斗、井上広大、髙部と競争が激しい。さらにレフトとファーストを守る山口航輝もいる。和田もスタートから出るためには、打たなければ試合に出られないのが現状。「今年も途中で抹消されたりしたので、来年は1年間一軍でチームの役に立てるように頑張りたいと思います」。1年間一軍でプレーするためにも、打撃力向上は必須だ。

取材・文＝岩下雄太