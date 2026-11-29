ル・アーヴルに所属するFW中村草太がリーグ・アン初ゴールを記録した。

リーグ・アン第12節が28日に行われ、ル・アーヴルはストラスブールと対戦。ここまでリーグ唯一の未勝利で最下位に低迷しているル・アーヴルでは、瀬古歩夢と水多海斗がスタメン出場し、中村草太はベンチスタートとなった。

試合は7分にコンラッド・ハーダーのゴールでストラスブールに先制を許すと、49分にはムブワナ・サマッタが一発退場となり、数的不利となったル・アーヴルは58分と88分にも失点して3点差とされた。

それでも、69分から途中出場していた中村は90分に、瀬古のロングフィードを左サイド高い位置で受けた後にドリブルで仕掛け、深い切り返しから左足でニアサイドを打ち抜き、ル・アーヴルが1点を返した。

なお、今夏にサンフレッチェ広島から期限付き移籍でル・アーヴルに加入した中村にとっては10試合目でリーグ・アン初ゴールとなった。また、瀬古にとっても公式戦40試合目を迎えたル・アーヴルでの初アシストとなった。

しかし、試合はこのまま終了。1－3で敗れたル・アーヴルは8連敗となり、開幕から12試合未勝利（2分け10敗）となった。なお、瀬古と水多はフル出場している。

【ハイライト動画】瀬古歩夢のパスから中村草太がリーグ・アン初ゴール