リーグ・アン第12節が28日に行われ、リールはル・マンと対戦した。

リールに所属する上田綺世が先発に名を連ねた一戦は、34分に上田がネットを揺らす場面もあったものの、直前のプレーでファウルがあったと判定されてゴールは認められず。45＋2分にルイ・マフータのヘディング弾でル・マンが先行して前半を折り返した。

後半に入り、61分に持ち運んだナタン・エンゴイがDFラインの背後に浮き玉のパスを送ると、抜け出した上田がゴールに背を向けながら、バックヘッドでネットを揺らし、同点弾を挙げた。なお、上田にとっては25日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のバイエルン戦（◯2－1）に続いて公式戦2試合連続ゴールで、リーグ戦では今季3ゴール目となった。

それでも、88分にこぼれ球に反応したアントワーヌ・ラビラールの豪快な一撃が決まり、勝ち越したル・マンが2－1で勝利を収めた。敗れたリールはリーグ戦2連敗となった。なお、上田はフル出場を果たしている。

次節、リールは12月5日にホームでオセールと、ル・マンは同日にアウェイでパリFCとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ル・マン 2－1 リール

【得点者】

1－0 45＋2分 ルイ・マフータ（ル・マン）

1－1 61分 上田綺世（リール）

2－1 88分 アントワーヌ・ラビラール（ル・マン）

【動画】バックヘッド弾で上田綺世が公式戦2試合連続ゴール！