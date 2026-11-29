ラ・リーガ第14節が28日に行われ、レアル・マドリードとアラベスが対戦した。

試合は22分にディーン・ハウセンのバックパスが短くなったところを、トニ・マルティネスが流し込んでアウェイのアラベスが先制すると、61分にもマリアーノ・ディアスの浮き玉のパスから最後はアンヘル・ペレスが押し込んでアラベスがリードを2点に広げた。

追いかけるレアル・マドリードは69分にショートコーナーの流れからジュード・ベリンガムの落としを受けたキリアン・エンバペがシュートフェイントでDFをかわしてから左足トーキックでネットを揺らし、1点差とした。

その後、86分にはベリンガムがPKを獲得したかに思われたが、オンフィールド・レビューの結果、シミュレーションと判定され、ベリンガムは2枚目のイエローカードで退場に。このまま試合は終了し、2－1で勝利したアラベスはリーグ戦2連勝を飾った。

一方のレアル・マドリードは公式戦10連勝中だったが、これで11試合ぶりの黒星に。また、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』では今季初黒星となった。

【スコア】

レアル・マドリード 1－2 アラベス

【得点者】

0－1 22分 トニ・マルティネス（アラベス）

0－2 61分 アンヘル・ペレス（アラベス）

1－2 69分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

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