タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

11月26日（木）放送の“身になる話題”をお届けするコーナー「ONE UP TOPICS」では、先週に引き続き、11月の「東京都特殊詐欺被害防止強化月間」に合わせ、最新の特殊詐欺と被害に遭わないための防止策をお伝えしました。

東京都 都民安全総合対策本部 治安対策課 課長の石森光輝さんをゲストにお迎えして、「急増するニセ警察詐欺」について伺いました。

現在、特殊詐欺の手口の中で被害件数が最も多くなっている「ニセ警察詐欺」。

先週取り上げた「SNS型投資詐欺」や「ロマンス詐欺」は、時間をかけて「利益」や「感情」を利用し騙す手口でしたが、ニセ警察詐欺は、電話口で一気に不安をあおり「動揺」を利用して騙すのが特徴です。

今回は、リスナーから寄せられた詐欺未遂の体験談をもとに、最新の手口の流れと、電話に出ない・慌てずに確認するための「疑う力」のポイントを詳しく伺いました。

◆特殊詐欺で被害件数最多！ 若年層にも広がる「ニセ警察詐欺」のリアル

＜東京都・40代・女性リスナーから届いた詐欺未遂に関するメッセージ＞

まさに、詐欺未遂に遭いました。最初は、債権回収会社を名乗る人から、私のカード利用料に滞納があるとのお知らせがあり、よくよく話してみると、私の名前だけれど住所はまったく別のところ。

不正にカードが作成されたことに怒り心頭になり、警察に被害届を出すにも、買い物をしたとされる他県まで行かないと手続きできないと言われ、「行けない」と話したら、緊急通報ダイヤルなるものを案内され、警察らしい人につながりました。

聴取として、散々個人情報を話したあげく、途中で「無線が入った」とのことで、私が詐欺に加担していると伝えられました。

ここで、やっと詐欺であることに気づき、電話を切りました。

お金は振り込みませんでしたが、免許証画像などの個人情報を相手に伝えてしまいました。

今思えば、表示された電話番号はすべて「＋●」から始まる知らない番号。普段なら出ないのに、うっかり出てしまい、嫌な体験をしました。

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この事例を受け、石森さんは「ニセ警察詐欺」の現状について解説しました。

一昨年から出始めたこの手口は昨年急増し、今年上半期は減少傾向にあったものの、ここ最近再び急増。10月末時点で、特殊詐欺の手口の中で被害件数が最も多くなっており、若い世代の被害も増えているのが特徴だといいます。

◆ビデオ通話で“偽逮捕状”を見せる巧妙な手口も

石森さんによると、最近のニセ警察詐欺は、最初から警察官を名乗るのではなく、「段階を踏んで本物らしく装う」巧妙なパターンが非常に増えていると言います。

【手口の流れ】

最初は、警察以外の機関（債権回収会社、郵便局、銀行、税関職員など）を名乗って電話をかけ、「あなたの口座が犯罪に利用されている」「不正にカードが作られている」などと不安をあおります。そのうえで「後から警察から連絡が来ます」「このまま警察にお繋ぎします」と誘導。

警察官を名乗る人物に繋がると、今度はSNSやビデオ通話へと誘導し、偽の警察手帳や逮捕状を画面越しに見せて、本物らしく信用させます。

そして、「嫌疑を晴らすため」「逮捕を免れるための保釈金が必要」「資産調査のため」などの名目で、指定口座への送金やインターネットバンキングでの振込を要求します。

石森さんは、若年層の被害が増えている背景について、「普段から電話を受けることに慣れていなかったり、そもそも、こうした手口を知らなかったりすることが原因の可能性もある」と分析。

ユージも「そもそも警察官が電話口で『今すぐこの口座に振り込んでください』なんて言うことはまずあり得ない。その時点でおかしいと気づくべきですね」と強調しました。

◆警察はこんなことをしない！ 動揺させる電話を見抜く「疑う力」のポイント

警察を名乗る人物から突然、電話がかかってきて「あなたが犯罪に関係している」「逮捕状が出ている」と言われれば、誰でも動揺して冷静な判断力を失ってしまいます。

石森さんは、被害を防ぐための「電話を受けない対策」と「疑う力」のポイントを挙げました。

【対策①：国際電話や知らない番号には出ない・ブロックする】

今回のリスナーの事例でも、着信は「＋●」から始まる番号でしたが、ニセ警察詐欺は国際電話からの着信が非常に多いのが特徴です。

そもそも、詐欺電話を受けない対策として、固定電話であれば「国際電話不取扱受付センター」に申し込むことで、無料で国際電話の発着信を休止できます。

また、携帯電話の場合は警察庁が推奨するアプリを利用することで、国際電話や警察が把握している特殊詐欺に使われたと思われる番号からの着信を無料でブロックすることが可能です。

【対策②：「極秘捜査」と言われても、一度電話を切って最寄りの警察署へ確認！】

今や個人情報の流出などで、相手がこちらの本名や住所を知ったうえで電話をかけてくるケースも考えられます。

万が一電話に出てしまった場合に最も重要なのは、「所属・氏名・担当部署を確認したうえで一度電話を切り、本当の警察官かどうかを最寄りの警察署などに自分で確認すること」です。

犯人側は確認を阻止するため、「これは極秘捜査だ」「最寄りの警察署に電話すると犯人グループに情報が漏れる」「内々の案件だから警察署に聞いても把握していない」などと言って“口止め”をしてくる可能性もありますが、石森さんは「まず、そんなことを言う警察官はいません」と一蹴。

また、ユージ自身の体験談も披露されました。

過去に警察を名乗る電話がかかってきた際、スマホの通話録音機能（※相手に「この電話は今から録音されます」とアナウンスが流れる機能）を作動させたところ、その瞬間に相手が電話を切ったといいます。

ただ、これに対し石森さんは「防衛策の1つにはなりますが、中には録音を恐れず、そのまま会話を続けて騙そうとする犯人もいるため、録音していることを伝えても切らなかったからといって、本物だと思わないよう注意が必要です」と補足しました。

◆SMSの怪しいリンクも厳禁！「まさか自分が…」を防ぐために

番組後半では、ニセ警察詐欺に次いで、10月に多く発生している「架空料金請求詐欺」についても注意喚起がおこなわれました。

それは、メールやハガキ、自動音声ガイダンスなどで「未払いの料金があります」と支払いを求めてくる手口です。

吉田も数日前に「お客様のApple IDにて請求が重複しております。請求明細ご確認ください」というリンク付きの不審なSMSが届いたばかりだったことを明かすと、ユージは「不審なSMSのリンクは、アクセスしただけで情報を抜き取られる可能性もあるため絶対に開かないこと。心当たりがなければ無視し、心配な場合でも記載された連絡先ではなく、本来の公式サイトや窓口に自分から確認することが大切です」と呼びかけました。

2週にわたる特集の締めくくりとして、石森さんは「騙された方の多くが、『まさか自分が騙されるとは思っていなかった』とおっしゃいます。今回の手口を知り、少しでも違和感があれば、“疑うこと”が最大の防犯です。ぜひ、みなさんも“自分ごと”と捉えていただき、ご家族や友人にも今回の話を広めていただき、1人でも多くの大切な資産を守っていければと思います」と呼びかけました。

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東京都は、強化月間後も引き続き「身につけよう！疑う力」を呼びかけていきます。

「あなたが犯罪に関係している」と言われても、まずは落ち着いて電話を切り、確認・相談する習慣を身につけましょう。

最新の特殊詐欺に関する詳しい情報や啓発漫画、リーフレットなどは、東京都のホームページをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1