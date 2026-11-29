プレミアリーグ第12節が28日に行われ、イプスウィッチとアストン・ヴィラが対戦した。

アストン・ヴィラではGK鈴木彩艶がリーグ戦11試合連続で先発に名を連ねた一方、イプスウィッチに所属するFW前田大然はベンチスタートとなった。

試合は16分にヨハン・マンザンビのスルーパスに抜け出したアリソンがGKとの一対一を制し、アウェイのアストン・ヴィラが先制に成功したが、直後の18分にコーナーキックのこぼれ球に反応したエメルソンが押し込んでイプスウィッチがすぐさま同点に追いついた。

26分にはコーナーキックの流れから最後はジョアン・ゴメスがアクロバティックなシュートを叩き込んで再びアストン・ヴィラがリードを手にして前半を折り返したものの、56分にフリオ・エンシソの折り返しをリーフ・デイヴィスが頭で合わせて再びイプスウィッチが同点に追いついた。

その後、両者勝ち越しゴールを挙げることはできず、このまま2－2で試合終了。イプスウィッチはリーグ戦6試合未勝利（3分け3敗）となり、アストン・ヴィラはリーグ戦4試合連続ドロー（公式戦は7試合未勝利）となった。なお、鈴木はフル出場した一方、前田に出場機会はなかった。

次節、イプスウィッチは12月1日にアウェイで坂元達裕が所属するコヴェントリーと、アストン・ヴィラは同2日にホームでエヴァートンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

イプスウィッチ 2－2 アストン・ヴィラ

【得点者】

0－1 16分 アリソン（アストン・ヴィラ）

1－1 18分 エメルソン（イプスウィッチ）

1－2 26分 ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）

2－2 56分 リーフ・デイヴィス（イプスウィッチ）

【ハイライト動画】鈴木彩艶先発のアストン・ヴィラは2度イプスウィッチに追いつかれてドロー