ブンデスリーガ第11節が現地時間28日に行われ、ハンブルガーSVとバイエルンが対戦した。

10試合を消化したリーグ戦で勝ち点「12」のハンブルクは現在12位。前節はブレーメンとのノルト・ダービーを0－4で落としている。対するバイエルンは、6勝4分と無敗をキープしているものの、前節引き分けたことで2位へ転落。現在は前線のメンバーを中心に負傷者が出ており、苦しいやり繰りが続いている。

バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝がベンチスタートとなった一戦は、序盤からバイエルンが主導権を握り、敵陣エリア前まで攻め込むもハンブルクDF陣も崩しきれず。20分にはバラ・サポコ・エンディアイェが背後を取るもシュートブロックに阻まれる。

迎えた44分、バイエルンはジョシュア・キミッヒが一発退場。プレーとは関係のないところでアレクサンダー・ロッシング・レレシットの髪を引っ張ったとしてレッドカードが提示された。

バイエルンは、後半の頭にエンディアイェを下げてルイス・ディアス、52分にはレナート・カールに代えてコンラート・ライマーを投入する。数的不利のバイエルンがボールを保持し続ける展開が続くも、お互いに決定機的なチャンスまで作り出せず、スコアレスで時間が経過する。

ハンブルクはマルタン・アデリーヌがシュートまで持ち込むなど、縦に速い攻撃で先制を目指すが、バイエルン守備陣の牙城をなかなか崩せない。終盤にかけて、ホームのハンブルクがバイエルンを押し込んだが、最後まで得点は生まれず、0－0で試合終了の笛が鳴った。

次節、ハンブルガーは来月5日にウニオン・ベルリンと、バイエルンは来月1日にDFBポカール・ラウンド16のヘルタ・ベルリン戦を挟み、4日にパーダーボルンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ハンブルガーSV 0－0 バイエルン