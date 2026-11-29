ブンデスリーガ第11節が28日に行われ、マインツとウニオン・ベルリンが対戦した。

現在リーグ4連敗で13位に沈むマインツは降格圏の17位に位置するウニオンを相手に5試合ぶりの白星を狙った。この試合では佐野海舟がスタメン出場となり、川﨑颯太はベンチからのスタートとなった。

試合は立ち上がりからマインツがボールを握るも、ウニオンも要所でカウンターを仕掛けて一進一退の攻防に。佐野は高い位置でボールに絡みながら、アタッキングサードでアクセントを加える。

なかなかフィニッシュには至らずも押し込む時間帯が続いたマインツだったが、時間の経過とともにウニオンに押し返されてボール保持は五分五分に。ただ、守備の局面ではしっかりとスピードを吸収。36分にはロングカウンターからカストリオット・イメリに決定的なシュートを許すが、これはGKロビン・ツェントナーの好守で凌ぐ。

だが、このプレーで与えた左CKの場面でイメリのクロスがファーへ流れると、これに飛び込んだヤニク・ハベラーが角度のないところで折り返したボールがゴール方向へ。GKがギリギリでかき出したかに思われたが、ゴールライン・テクノロジー（GLT）でゴールインが認められた。

ここから反撃に出たいマインツだったが、勢いづくアウェイチームのカウンターに苦戦。前半はシュートこそ打ったものの、さしたる決定機を作れなかった。

後半も試合は一進一退の展開が続く。早い時間帯に追いつきたいマインツは攻撃に人数をかけるが、なかなか攻め切れない。70分にはボックス内で一瞬マークを外したナディム・アミリがいい形で右足を振るが、これは枠の上に外れる。直後には自陣での不用意なロストでピンチを招くが、ここは佐野が決死の戻りでラストパスを遮断。2失点目を回避する。

日本代表MFのビッグプレーで勝ち点の可能性を残したマインツは、78分にもボックス中央でベネディクト・ホラーバッハが鮮やかなジャンピングボレーでゴールを脅かすが、これは相手GKの好守に阻まれる。

それでも、諦めずに攻め続けると、85分にはアミリの正確なクロスをゴール前に飛び込んだ途中出場のフィリップ・ティーツが薄く頭で当ててゴールネットに流し込み、土壇場で同点に追いついた。

この同点ゴールで勢いづくホームチームは後半アディショナルタイムに劇的ゴールを奪う。右サイドからのクロスを撥ね返されたところに反応したアミリがボックス手前右で巧みな浮き球のコントロールからすかさずロブパスをゴール前に送ると、これをアントニ・カシが右足ボレーでゴール左隅に流し込んだ。

そして、土壇場の2ゴールで試合を引っくり返したマインツが連敗を「4」で止める5試合ぶりの勝利を手にした。

【スコア】

マインツ 2－1 ウニオン・ベルリン

【得点者】

0－1 37分 ヤニク・ハベラー（ウニオン・ベルリン）

1－1 85分 フィリップ・ティーツ（マインツ）

2－1 90分＋2 アントニ・カシ（マインツ）

【ゴール動画】逆転勝利マインツの2ゴール！