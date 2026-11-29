プレミアリーグ第12節が現地時間28日に行われ、リーズとコヴェントリーが対戦した。

田中碧が所属するリーズは11試合を消化したリーグ戦で勝ち点「17」の現在7位。前節は敵地でチェルシーを4－1で撃破し、連勝を収めている。対する坂元達裕所属の昇格組コヴェントリーは、勝ち点「15」の15位。前節はクリスタル・パレスとの接戦を制し、重要な3ポイントを掴んでいる。

注目の日本人対決となった一戦は田中と坂元がともにスタメン出場を果たした。試合はリーズのペースで試合が進み、18分にチャンスが到来。田中のボール奪取からノア・オカフォーが中央から前進。ドミニク・カルヴァート・ルーウィンへパスをつなぎ、カルヴァート・ルーウィンが折り返すもオカフォーには合わない。

その後もサイド攻撃から揺さぶるリーズは28分、CKからイーサン・アンパドゥに決定機が訪れるも、シュートは枠を捉えることはできず。それでも迎えた41分にリーズが先制。ショーン・ロングスタッフのFKにカ

ルヴァート・ルーウィンが頭で合わせ、ネットを揺らした。さらに45分には、クロスのこぼれ球を拾ったロングスタッフのシュートが、坂元に当たりディフレクト。これがゴールに吸い込まれ、リーズが2点差に広げる。

後半もリーズが主導権を握り続けると、オカフォーやカルヴァート・ルーウィンがコヴェントリーゴールに襲い掛かる展開に。2点を追いかけるコヴェントリーは63分に4枚替えを敢行。このタイミングで坂元もベンチに下がる。

流れを引き寄せたいコヴェントリーだったが、次の得点もリーズ。66分、ガブリエル・グドムンドソンが田中とのワンツーでエリア内へ侵入すると、最後はロングスタッフが仕留め、試合を決定づける3点目を挙げる。余裕の出たリーズは70分に3枚替えを行い、中盤で奮闘した田中も交代を告げられる。

リーズはその後もコヴェントリーに主導権を渡さずにクリーンシートも達成。3－0で勝利を収め、リーグ戦3連勝を記録している。

次節、リーズは来月2日にマンチェスター・シティと、コヴェントリーは1日にイプスウィッチとそれぞれ対戦する。

【スコア】

リーズ 3－0 コヴェントリー

【得点者】

1－0 41分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

2－0 45分 ショーン・ロングスタッフ（リーズ）

3－0 66分 ショーン・ロングスタッフ（リーズ）

【動画】田中碧がリーズの3点目に絡む



