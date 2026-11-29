プレミアリーグ第12節が28日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードが対戦した。

現在クラブワーストのリーグ9戦未勝利で降格圏の19位に沈むマンチェスター・ユナイテッド。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の初陣となった前節は、後に誤審が認められたレニー・ヨロの前半早々の一発退場が響き0－4の惨敗に。

また、ミッドウィーク開催となったチャンピオンズリーグ（CL）ではスポルティングとのアウェイゲームでブルーノ・フェルナンデスの2ゴールで一時逆転したものの、2－2のドローに終わった。初白星を狙った新体制初のホームゲームでは6位のブレントフォードと対戦した。

3戦目での新体制初勝利へ勢いを持って試合に入った赤い悪魔。開始4分にはユーリ・ティーレマンスの斜めのスルーパスでボックス右に抜け出したジョシュア・ザークツィーが右足シュートでゴールに迫ると、8分にはセットプレーからハリー・マグワイアのヘディングシュートがクロスバーを叩く。さらに、このこぼれをアマド・ディアロがすかさずシュートするが、相手DFのブロックに遭う。

開始早々の先制点とはならずも、以降もブルーノ・フェルナンデス、ザークツィーを起点にリズムよくボールを動かし、クロスやセットプレーからゴールへ迫るが、パトリック・ドルグのヘディングシュートが枠を外れるなど、最後のところで精度を欠く。

すると19分、相手陣内左サイドでボールを奪ったブレントフォードは中央でボールを引き出したミッケル・ダムスゴーの差し込んだ縦パスをダンゴ・ワッタラがうまくワンタッチでアングルを変えてボックス中央のカラム・ウィルソンに通すと、巧みなタッチで右へ持ち出し、強烈な右足シュートを中央に突き刺した。なお、開幕12試合連続失点はマンチェスター・ユナイテッドにとって1930－31シーズン以来、イングランドトップリーグで2度目の不名誉記録となった。

一瞬の隙を突かれ、いい流れの中で先制を許したマンチェスター・ユナイテッド。すぐさま反撃を目指し、ドルグやディアロが幅を使いつつ、中央を起点にいい形の崩しも見せるが、ブレントフォードの守備に撥ね返される。

そんななか、32分にはハーフウェイライン付近でのウィルソンのポストワークからダムスゴーの鋭い縦パスでワッタラにボックス内まで運ばれると、右からの丁寧なラストパスをウィルソンに左足ワンタッチで流し込まれ、鮮やかな崩しから痛恨の2失点。

ゴール期待値やチャンスの数で上回るものの、勝負の際の部分で現状のチーム力が反映される承服しがたい展開となったホームチーム。前半のうちに何とか点差を縮めるべく攻勢を仕掛けたが、結局1点も決められずに試合を折り返した。

迎えた後半、マンUはリサンドロ・マルティネスとディアロを下げてルーク・ショー、ブライアン・ムベウモを同時投入。立ち上がりから攻勢を仕掛けると、ブルーノ・フェルナンデスを起点にボックス左に侵入したドルグに決定機も、シュートはGKの好守に遭う。さらに、60分にはボックス手前のティーレマンスが鋭いミドルシュートを放つが、これはクロスバーを叩いた。

前半同様にチャンスを作りながらも仕留め切れないホームチームはザークツィーを諦め、マテウス・クーニャを投入。さらに、シェイ・レイシーを投入して攻撃に変化を加えていくが、再三の決定的なシュートがことごとくゴールネットに入らない。

一方、粘りの守備で耐えてきたブレントフォードは82分、左CKの場面で中央で競ったワッタラの落としに反応したクリストフェル・アイェルがすかさず右足シュートを突き刺し、少ないチャンスでゴールをこじ開ける。

これで厳しくなったマンUは諦めずに攻め続けたものの、最後までゴールが遠い。逆に、後半アディショナルタイムにはケヴィン・シャーデにトドメの4点目まで決められ、前節リヴァプール戦に続く0－4の惨敗となった。

シュート25本、ゴール期待値2.39と攻撃面での内容は悪くなかったものの、決定力不足と際で守り切れない勝負強さによって厳しい敗戦に。この結果、新体制のホーム初陣で大敗の赤い悪魔は泥沼のリーグ10戦未勝利となった。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 0－4 ブレントフォード

【得点者】

0－1 19分 カラム・ウィルソン（ブレントフォード）

0－2 32分 カラム・ウィルソン（ブレントフォード）

0－3 82分 クリストフェル・アイェル（ブレントフォード）

0－4 90分＋1 ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）

【ゴール動画】ワッタラとのホットラインでウィルソン2ゴール！