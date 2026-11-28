バイエルンは27日、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリとカナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスの練習復帰を伝えた。

バイエルンでは現在、攻撃陣の主力選手に離脱者が出ており、エースのイングランド代表FWハリー・ケインに加え、フランス代表FWミカエル・オリーズ、モロッコ代表MFイスマエル・サイバリ、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが欠場している。

20日に行われたブンデスリーガ第10節ケルン戦は1－1で引き分け、25日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節リール戦は1－2の逆転負けを喫し、公式戦2試合で白星から離れている。

そうした苦境の中、筋肉系の負傷を抱えていたニャブリとA・デイヴィスがチーム練習に復帰。ドイツメディア『スカイスポーツ』は、「負傷者続出に悩まされているバイエルンは、戦力の補強に期待できる。ヴァンサン・コンパニ監督も新たな選択肢が持てる」と主力選手の復帰を期待しつつも、「いつプレーできるようになるかは不明」と指摘している。

バイエルンは次戦のハンブルガーSV戦を日本時間28日23時30分に控えているが、その試合でのベンチ入りおよび出場可否については、コンディションを見極めたうえでの判断となりそうだ。