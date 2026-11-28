チェルシーを率いるシャビ・アロンソ監督が、敗れたノッティンガム・フォレスト戦を振り返った。イギリスメディア『BBC』が伝えている。

プレミアリーグ第12節が27日に行われ、チェルシーはノッティンガム・フォレストと対戦。5分に先制点を許すと、51分にもPKから失点。54分に途中出場のエマヌエル・エメガが1点を返したものの、72分に3失点目を喫し、89分にエメガが2点目を決めたが追いつくことはできず、2－3で敗れた。

この結果、今季初の3連敗を喫したチェルシーは、プレミアリーグでの失点数が「23」となり、マンチェスター・ユナイテッドと並んで、最多クリスタル・パレスの「27」に次いで、ワースト19位に。また、被枠内シュート数（66本）と被ビッグチャンス創出（41回）でもワースト19位となっているほか、ミスからシュートを打たれた本数（19本）でもワーストタイになるなど、守備面のスタッツが悲惨なことになっている。

試合後、X・アロンソ監督は「間違いなく困難な時期だ。ここに来てまた敗れるのは辛いことだけど、解決策を見つけ、団結し、この苦しい局面を乗り越えていくしかない。これがフットボールだ。状況を好転させることは可能だけど、そのためには懸命に努力しなければならない」と苦しい状況であることを認めた。

「主な問題は失点が多く、結果を維持できていないことだ。1－2とした時に、流れがフォレストに傾いてしまって、その数分後に3点目を奪われてしまった。自信は決して万全とは言えない」

なお、この試合では中盤が本職のモイセス・カイセドをセンターバック起用したX・アロンソ監督。カイセドは見事な活躍を見せたものの、固定化できない守備陣で3失点を喫したことで、課題の守備面を改善するために必要なことを聞かれると次のように語った。

「改善が必要だし、今いる選手たちで解決策を見つけなければならない。近いうちに重要な選手が何人か復帰する予定だけど、現時点では今いるメンバーで結束して戦う必要がある。彼らをサポートしなければならない」

4試合ぶりの勝利を目指すチェルシーは次節、12月2日にホームで暫定最下位に沈む鎌田大地と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと対戦する。

【ハイライト動画】チェルシーはノッティンガム・フォレストに敗れて3連敗