プレミアリーグ第12節が27日に行われ、ノッティンガム・フォレストとチェルシーが対戦した。

前節ボーンマスに敗れた17位ノッティンガム・フォレストと、前節リーズに敗れて2連敗中の8位チェルシーの一戦は、5分にダニエル・ムニョスのクロスにイゴール・ジェズスが豪快な右足ボレー弾を突き刺し、ホームのノッティンガム・フォレストが先制に成功した。

後半に入り、51分にはウェズレイ・フォファナのファウルによって得たPKをモーガン・ギブス・ホワイトが決めて、ノッティンガム・フォレストがリードを2点に広げた。

追いかけるチェルシーは54分にペドロ・ネトのシュートのこぼれ球に反応した途中出場のエマヌエル・エメガが左足で押し込んで1点差に詰め寄ったが、72分にはザヴェル・シュラーガーの絶妙なパスからギブス・ホワイトが流し込み、再びノッティンガム・フォレストが2点差とした。

89分にはペドロ・ネトのクロスにエメガが頭で合わせて再び1点差となったが、試合はこのまま終了。ノッティンガム・フォレストは2試合ぶりの白星を手にした一方、チェルシーは痛恨の3連敗となった。

次節、ノッティンガム・フォレストは12月2日にアウェイで守田英正が所属するハル・シティと、チェルシーは、同日にホームで鎌田大地と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ノッティンガム・フォレスト 3－2 チェルシー

【得点者】

1－0 5分 イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト）

2－0 51分 モーガン・ギブス・ホワイト（PK／ノッティンガム・フォレスト）

2－1 54分 エマヌエル・エメガ（チェルシー）

3－1 72分 モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

3－2 89分 エマヌエル・エメガ（チェルシー）

【動画】ノッティンガム・フォレストに敗れたチェルシーは3連敗