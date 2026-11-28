ブンデスリーガ第11節が27日に行われ、ボルシアMGはブレーメンと対戦した。

3試合未勝利で2連敗中の最下位ボルシアMGでは宇野禅斗と町野修斗が先発出場し、板倉滉がベンチスタート、橋岡大樹がベンチ外となった。

試合は27分にケヴィン・ディクスがPKを決めてボルシアMGが先制すると、38分にこぼれ球に反応したエレン・ディンクチがダイレクトボレーシュートを決めて、ブレーメンが試合を振り出しに戻した。

後半に入り、46分には町野の落としを受けた宇野が前線に絶妙なスルーパスを送ると、これをダイレクトでフランク・オノラが流し込み、勝ち越しゴールをマーク。さらに、78分には町野が起点となったカウンターから最後はオノラが強烈なシュートを叩き込んでボルシアMGがリードを2点に広げた。

それでも、85分にこぼれ球を拾ったディンクチがこの試合2点目を決めて1点差となると、90＋2分にはフィリップ・サンダーがロングボールのクリアを頭で後ろにそらしてしまい、これに反応したニクラス・フュルクルクが押し込んで、ブレーメンが土壇場で追いつくことに成功した。

このまま試合は終了。一時は2点リードを手にしたものの、追いつかれたボルシアMGは4試合未勝利（2分け2敗）となり、今季2勝目とはならなかった。なお、宇野は84分まで、町野は89分までプレーしたほか、板倉は84分から途中出場した。

ボルシアMGは次節、12月1日のDFBポカール・ラウンド16でのダルムシュタット（2部）戦後、同5日にアウェイでレヴァークーゼンとの対戦を予定している。

【スコア】

ブレーメン 3－3 ボルシアMG

【得点者】

0－1 27分 ケヴィン・ディクス（PK／ボルシアMG）

1－1 38分 エレン・ディンクチ（ブレーメン）

1－2 46分 フランク・オノラ（ボルシアMG）

1－3 78分 フランク・オノラ（ボルシアMG）

2－3 85分 エレン・ディンクチ（ブレーメン）

3－3 90＋2分 ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）

【動画】日本人選手3選手出場のボルシアMGはブレーメンとドロー