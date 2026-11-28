ジャルパックは11月26日より、本場メジャーリーグベースボール(以下、「MLB(TM)」)の熱気を体感できる「ツアーコンダクター同行 JALで行くMLB(TM)観戦ツアー 2027」を販売している。

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本ツアーでは、MLB(TM)で活躍する日本人選手の雄姿、スター選手たちが繰り出す圧倒的なスーパープレー、そしてスタジアムを包み込む地鳴りのような歓声――本場だからこそ味わえる感動の瞬間を現地で楽しむことができる。

まずは、大人気のロサンゼルス・ドジャース(TM)ホーム戦観戦やアウェイ戦観戦、壮大なグランドサークル巡りを組み合わせた定番コース。さらに2027年シーズンは待望の新ツアーが登場。野球観戦とハワイでのリゾート滞在を同時に満喫できる「ロサンゼルス&ホノルル周遊ツアー」や、シカゴ・ホワイトソックス(TM)またはシカゴ・カブス(TM)のホーム戦を3試合楽しめる観戦ツアーなど、それぞれのスタイルに合わせて選べる魅力あふれるラインナップとなっている。

なお、全ツアーにスタジアムまでの安心の往復送迎が付いているほか、ツアーコンダクターも同行する。

出発設定期間は2027年4月～9月。出発地は羽田・成田・関空となっている。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。