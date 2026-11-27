◆ スター二塁手を同地区引き抜き

現地時間27日、トロント・ブルージェイズがFAのジャズ・チザムJr.内野手（28）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約は1年2000万ドルを基本とし、2028年シーズンのオプションが含まれている。

バハマ出身のチザムJr.は2020年にマーリンズでMLBデビューを飾り、通算127本塁打・171盗塁をマーク。2024年にはヤンキースへの途中移籍もありながら24本塁打、40盗塁を記録。昨季は31本塁打、31盗塁、OPS.813と自己最高の成績を残し、シルバースラッガー賞に輝いた。

今季は137試合で打率.231、19本塁打、OPS.711と数字を落としたものの、ア・リーグ3位の41盗塁を記録。今年3月のWBCには英国代表として参戦し、オールスターにも2度選出された実績を持つ。

契約金600万ドル、来季年俸1250万ドルとされ、2028年に年俸1600万ドルの選手オプションが設定されている。選手側がオプション行使しない場合は、年俸4000万ドルの球団オプションに切り替わり、双方がオプション破棄した際には150万ドルのバイアウトが発生。したがって契約金、来季年俸、バイアウトの総額2000万ドルが最低保証となっている。

ブルージェイズはこの日、西武からポスティングシステムを利用していた平良海馬の入団を正式発表。鈴木誠也、エイドリアン・モレホンら大物FA選手に興味を示すなど、今オフも積極補強を見せている。