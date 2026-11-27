広島は27日、フレディ・ターノック投手とエレフリス・モンテロと2027年シーズンの契約合意を発表した。

▼ ターノック

「2027年シーズンに再びカープに戻ってこられる事をとても喜んでいます。日本でのプレーは特別な経験となっており、カープに戻ってこられる事以上の幸せはありません！今後も努力を重ねて、自身の最高の状態で全力を尽くして、チームの手助けになれるようにしたいと思います。今年私を温かく迎えてくれたファンの皆様に感謝しています。今後も熱い応援をよろしくお願いします」

▼ モンテロ

「改めて、広島東洋カープの球団首脳陣、そしてコーチングスタッフの皆様に、私を信頼し、2027年シーズンもチームの一員として残してくださったことに心から感謝しています。引き続き、このユニフォームを着てプレーできることを誇りに思います。広島東洋カープのファンの皆さんやチームのために、自分の力を最大限に発揮できることをうれしく思います。来季はレギュラーの座を掴むために戦います。どんな逆境でも自分の力を証明し、皆さんの期待を裏切らないよう、一つひとつのチャンスに全力を尽くします。それが私の目標であり、自分自身との約束です」