巨人は来季、松井秀喜新監督のもと、リーグ優勝、日本一を目指す。

松井氏といえば現役時代“ゴジラ”の愛称で野球ファンだけでなく、国民誰もが知っている長距離砲だった。待望の“ゴジラ松井”の監督就任で、来季に向け巨人ファンだけでなく、野球ファンからの注目度が高い。

ただ、打線で言うと“長打力”と言う部分に大きな課題が残る。ダルベックがリーグ4位タイの25本塁打・81打点の成績を残したが、ダルベックに続く本塁打を放ったのは13本塁打のキャベッジ、10本塁打の大城卓三と佐々木俊輔。日本人のチーム最多本塁打が大城と佐々木の10本だったのはかなり寂しい。

打点もダルベックに次いだのが、泉口友汰の49打点、大城の43打点とポイントゲッターに不安を残した。ダルベックを抑え込まれると、得点できない。そんな打線だった。

新外国人などを補強して長打力を補うことはできそうだが、長い目を見ても、昨季まで4番を張った岡本和真のような若手選手が出てくることが望ましい。若手、中堅で全く候補がいないわけではない。リチャード、増田陸、石塚裕惺、藤井健翔といった期待の長距離砲候補はいる。

来季高卒3年目となる石塚は今季、49試合に出場して、打率.216、9打点と経験を積んだ。ファームでは2年連続で3割以上の打率をマークしており、一軍の舞台で継続して結果を残すことが重要になってくる。

長嶋茂雄監督時代に松井秀喜、原辰徳監督時代に坂本勇人、高橋由伸監督時代に岡本和真が中軸の選手へと成長した。松井監督のもと、長距離砲が育つか注目だ。