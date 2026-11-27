リーズは27日、日本代表MF田中碧との契約延長を発表した。

新たな契約期間は2029年6月30日まで。リーズは前日にイングランド代表FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンとの契約延長を発表したばかり。エースストライカーに続き、“中盤の要”とも契約期間を当初の2028年6月末から1年間延長する形となった。

現在28歳の田中は川崎フロンターレからデュッセルドルフを経て、2024年夏からリーズでプレー。在籍初年度の2024－25シーズンにはチャンピオンシップ（2部リーグ）で43試合出場5ゴール2アシストという成績を残し、プレミアリーグ復帰の原動力に。昨シーズンは一時スタメンの座を失ったものの、その後ダニエル・ファルケ監督の信頼を取り戻し、今シーズンは公式戦12試合に出場している。

リーズでの通算成績は公式戦90試合出場9ゴール4アシスト。契約延長に際し、クラブを通じて次のようなコメントを発表している。

「契約を更新できてとても嬉しいです。このクラブでプレーすることに心地よさを感じていますし、チームメイトやファン、みんながピッチ上で支えてくれるおかげでとても楽しくサッカーができています。本当に幸せです」

【公式発表】田中碧がリーズと2029年夏まで契約延長！