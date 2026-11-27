広島東洋カープは27日、辰見鴻之介内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

辰見は香住丘高、西南学院大を経て、2022年育成ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。176センチ、67キロの右投右打で、俊足を最大の武器とする内野手だ。

楽天では2024年に一軍2試合へ出場。2025年オフに行われた現役ドラフトで広島から指名を受け、移籍することになった。

移籍1年目の今季は71試合に出場。打席数は25にとどまったものの、持ち味の走力を発揮し、28盗塁を記録。1979年に藤瀬史朗（近鉄）が記録した25盗塁を47年ぶりに更新し、シーズン代走盗塁数のプロ野球新記録を樹立した。

また、10月7日には「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に臨む侍ジャパンにも選出。持ち味のスピードを評価され、国際舞台も経験。

来季については「来シーズンは、盗塁でもっと速く走れるように、体の使い方や体づくりを見直していきたいです。走攻守すべてにおいて野球がうまくなりたいですし、球団からも期待していただいた盗塁王も、いつかは獲りたいと思っています。」と決意した。

現役ドラフトをきっかけに大きく出場機会を増やした辰見。来季は最大の武器である走力に加え、打撃でも出塁機会を増やし、さらにチームへの貢献度を高めたいところだ。

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