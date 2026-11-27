日本では往々にして、自宅の裏庭を使ってDIYで車を作り、それを週末のレースで自らドライブするような、イギリスの名もない小さなコンストラクターを「バックヤードスペシャル 」という言葉を使って表現する。

【画像】F1にスポーツカーのカウルを被せたような、クーパー・モナコ（写真8点）

てっきり、そうした言葉があちらにもあるのかと思い、色々と探してみたものの、どう探しても出てこない。もちろん、そうした行動を起こした人物は多数いて、単に自分の趣味の域を出ずにワンオフモデルを仕上げて、レーシングライフを楽しんでいた人もいたし、多少なりともビジネスに対する野心がある人物は、商売として自ら作り上げた車を、他の同好の士に売却した者もいた。そうしてビジネスとして成功した例もいくつかあり、頂点を極めた存在としてあげられるのが、ロータスを生み出したコリン・チャップマンや、ローラを生み出したエリック・ブロードレイ、それにここに取り上げるクーパーを生み出したクーパー父子などである。

それにしても第2次大戦という、大きな戦争で打撃を受けたにもかかわらず、彼らは精力的に車作りに邁進した。今でこそイギリスの自動車産業はほぼ、自国のブランドが海外メーカーの手に渡り、ほんの数えるほどしか純英国製が存在しないにも関わらず、ことモータースポーツに関しては驚くほど熱心で、今も世界に冠たる存在感を示している。

クーパー父子（父親のチャールズと息子のジョン）が最初のF3マシンを作り上げたのは、1946年のことだから、日本では終戦を迎えた翌年ということである。ヨーロッパ戦線はそれよりも早く収束していたとはいえ、この時代にすでにレースをやろうと考えていたあたり、いかに当時のイギリス人が、自動車に対して情熱を持っていたかがうかがえる。

クーパーと言えば忘れてはならないのは、彼らが今でいうミッドシップ・レイアウトを確立させ、それでフォーミュラワンの頂点を極めた最初のブランドであるということだ。もっとも、ミッドシップは彼らにとって必然でもあったという。というのも、当時、彼らが作っていたマシンは、オートバイ用のエンジンを搭載し、ギアボックスからチェーンを介して駆動力を伝達する仕組みであった。このため、エンジンと駆動系をできるだけ近くに置く構造で、コンパクトにまとめられてバランスの良い、車体後部にレイアウトする方が都合が良かったというわけである。

クーパー父子は、ビジネスの才覚も持ち合わせていたようで、高いポテンシャルを示したマシンを、40年代後半から50年代前半にかけて、300台も販売したそうである。こうして得た資金をもとに、彼らはステップアップし、1950年のモナコ・グランプリには初めて、ミッドシップ・レイアウトのマシンをグランプリのひのき舞台に送り出した。

モナコという名のオープン2シーターレーシングカーがデビューしたのは、1959年のことである。何故モナコの名前が使われたかというと、その前年、即ち1958年のモナコ・グランプリにおいて、モーリス・トランティニアンがドライブしたクーパー・クライマックスが、優勝したことに因むものと言われている。とはいえ、この年最初にクーパーに勝利をもたらしたのは、アルゼンチン・グランプリを制したスターリング・モスだったのだが、クーパー的には車の名前としてブエノスアイレスよりも、モナコの方が良かった、ということだろう。

こうして、まさにF1にスポーツカーのカウルを被せたような、クーパー・モナコが誕生した。正式にはT49と呼ばれたマシンである。エンジンはもちろんコヴェントリークライマックス・エンジンが搭載されていた（排気量は異なるが）。

ロッソビアンコ博物館に収蔵されていたクーパー・モナコは、シャシーナンバーCM7/59。クーパーに現存する記録によると、1959年9月に製造されたもので、8台作られたとされるうちの、7番目のモデルということになる。デリバリーされたのはテキサス州の石油実業家、JR・シャープ。この名前はJR・シャープよりも、ハプ・シャープと言った方が通りが良いだろう。言うまでもなく同じテキサスの石油王、ジム・ホールとともに、伝説のマシンともいえるシャパラルをドライブした、あのハプ・シャープである。

記録の残る最初のレースは1959年11月15日のことで、この時はマセラティの2.8リッターエンジンを搭載し、総合2位に入っている。シャープはこのマシンで1962年までレースに出場し、最後のレースとなったSCCAリージョナル・アライアンスでは、見事に優勝している。その後、この車は同じアメリカ人ドライバー、ハリー・ウォッシュバーンに売却され、彼はこのマシンで62年のSCCAのレースを勝ちまくっている。

その後もアメリカにとどまったこの車は、1983年にヨーロッパに戻り、イギリスのジェントルマン・ドライバーによって短期間レースに出場した後、ピーター・カウスの手元にやってきた。この時点では2.5リッターのコヴェントリークライマックスFPFが搭載されていたようであるが、その後ボナムスのオークションに出品された時は、2リッターのエンジンが搭載されていた。またトランスミッションは、シトロエン・ベースのクーパーERSA4速が装備され、これはイギリスのジャックナイト・エンジニアリングが手掛けたものだそうである。オークションに登場したのは2006年のことで、その後の消息は不明である。

文：中村孝仁 写真：T. Etoh