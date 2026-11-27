子どもが急に体調を崩したとき、夜間や休日でもすぐに受診すべきか迷うことがあります。子どもが不調をうまく言葉にできないときは、普段との違いが手がかりになります。家庭で気づきたいサインと、受診や救急車を呼ぶ目安を紹介します。

子どもの体調不良、まずどこを見る?

子どもの具合が悪いときは、体温に加えて、呼びかけへの反応や呼吸、顔色、水分を飲めるか、尿が出ているかを確認しましょう。熱が高くなくても、反応や呼吸に異変があれば急いで対応が必要です。

見逃したくない「要注意なサイン」

いつもと比べて元気がない

普段と比べて明らかに元気がない、起きていてもぼんやりしているときは注意が必要です。乳児では、母乳やミルクの飲みが悪いことも、体調の変化に気づく手がかりになります。

呼びかけても反応しない、起こそうとしても目を覚まさない場合は、すぐに119番に通報してください。

いつもと違う息の音がする

息をするたびにゼイゼイ、ヒューヒューと音がする場合、空気の通り道が狭くなっていることがあります。音に加えて、次のような呼吸の変化がないかを確認しましょう。 ・息を吸うときに鼻の穴が大きく広がる ・息を吸うたびに鎖骨の上や肋骨の間、みぞおちがへこむ

こうした変化があれば、急いで医療機関を受診してください。明らかに息が苦しそうな場合は119番に通報します。音が続いている場合も、小児科に相談しましょう。

肩で息をするなど、息が苦しそう

息をするたびに肩が大きく上下するのは、呼吸に力を使っているサインです。急いで受診し、呼吸が明らかに苦しそう、唇が紫色、呼びかけへの反応が悪いといった場合はすぐに119番に通報してください。

乳幼児は息苦しさを言葉で伝えられないため、胸や肩の動き、唇の色にも目を向けましょう。

手足が冷たい

手足が冷たく、顔色も悪い場合は、血液の巡りが悪くなっている可能性があります。ぐったりしていないか、水分を飲めているか、尿やおむつのぬれ方が普段より減っていないかも確認しましょう。

爪を押した後、色が戻るのに時間がかかる

爪を押した後、色が戻るまでの時間を測ることで、血流の状態を知ることができます。医学的には「毛細血管再充満時間」と呼ばれ、体の末端までしっかり血液が巡っていることを確認する指標になります。

色の戻り方は、周囲の温度や測る場所などの影響を受けます。顔色が悪い、ぐったりしている、呼吸が苦しそうなどの異変があれば、爪の色を確認するために受診や通報を遅らせないでください。

どんなときに救急受診する? 救急車を呼ぶ目安は?

上記のすべてがそろうまで待つ必要はありません。次のような場合は、ためらわず119番に通報してください。

・呼びかけても反応しない、意識がはっきりしない

・明らかに息が苦しそう、呼吸が弱い

・けいれんが止まらない、止まっても意識が戻らない

・唇が紫色になっている、顔色が明らかに悪い

・激しい腹痛で苦しんでいる

生後3カ月未満の赤ちゃんに38℃以上の発熱がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。持病があり、急変時の対応について主治医から指示を受けている場合は、その指示に従いましょう。

受診を迷ったとき・受診するときにできること

緊急のサインがなく、夜間や休日に受診を迷う場合は、子ども医療電話相談(#8000)を利用できます。地域によっては救急安心センター事業(#7119)でも相談できます。対応時間は地域によって異なります。

受診の際は、いつから・どんな症状があるか、症状の経過、食事や水分摂取の状況、排尿・排便の状況、子どもの様子(いつもとどんなところが違うか)を伝えられるとスムーズに診察が進みます。ただし、受診を急ぐ場合は医療機関へ向かうことを優先し、観察や記録のために必要な受診が遅れることがないようにしてください。

子どもの体調不良時の対応について、専門医に聞いてみました。

お子さんの様子をこのまま見ていて良いのか、急いで受診した方が良いのか、迷われることは多いと思います。 ご家庭で判断する際に参考にしていただきたいのは、「反応」「呼吸」「水分と尿」の3つのサインです。 眠っている子は、名前を呼んだり体に触れたりして、目を開けるか、嫌がって手で払いのけるか、泣き声に力があるかを見てください。いつもなら起きる程度の刺激でもぼんやりしている、すぐまた眠り込んでしまう場合は注意が必要です。 呼吸の変化は服の上からでも分かります。胸やおなかの動きが速い、息をするたびに肩やあごが動く、のどの下や胸元がへこむといった様子です。眠っているときに1分間の呼吸の回数を数えておくと、判断の助けになります。 水分がとれないときは、おむつのぬれ方が大切な手がかりです。いつもより長い時間ぬれていない、尿の量が少ない、色が濃いといった変化を確認してください。 電話で相談する際は、こうした様子がいつからどう変わったのかを、「普段は○○なのに、今は△△」と普段と比べて伝えていただくと、緊急度を判断しやすくなります。