ボーンマスの勢いが止まらない。

ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第5節が現地時間26日に行われ、ボーンマスは敵地でセルタと対戦した。19分に先制を許し、その5分後にはバフォデ・ディアキテの退場によって数的不利となるも、47分にアルバロ・ロドリゲスが同点弾。さらに78分にはハイアンのゴールで勝ち越し、逆境を跳ね返して2－1の逆転勝利を収めた。

これでボーンマスはリーグフェーズ開幕から無傷の5連勝。欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会への参戦は今シーズンが初めてだが、堂々たるパフォーマンスを披露している。データサイト『Opta』によると、欧州の主要コンペティションにおいて、最初の5試合すべてに勝利したのは1961－62シーズンのニュルンベルク、1972－73シーズンのアララトに続き史上3クラブ目とのこと。イングランド勢としては初の快挙となっているようだ。

プレミアリーグとカラバオ・カップを含めた全公式戦では破竹の10連勝を記録し、クラブ最長記録をまたも更新。試合後、マルコ・ローゼ監督は「1人少ない状況、そして1点ビハインドという苦しい展開の中でチームが見せたエネルギーと闘志は驚くべきものだった。このチームを見ていると、時折『監督なんていらなんじゃないか』と思うほどだ。たとえ1人少なくなっても、彼らは止まることなく戦い続けるからね」とチームに賛辞を送った。

選手たちにも自信がみなぎっている。アレックス・スコットは「素晴らしい選手が揃っているし、全員が献身的に戦う覚悟を持っている。このクラブの一員として、このような大会でプレーできることは大きな名誉だ」とコメント。アミン・アドリも「チームは波に乗り、すべてがうまくいっている。自信に満ち、ポジティブな雰囲気に包まれた非常に良い状態だ」と手応えを口にした。

今後は年末までにフルアム、ブライトン、ハル・シティ、ヴィクトリア・プルゼニ、アーセナル、リヴァプールらとの対戦が控えている。果たして進撃はどこまで続くのだろうか。ローゼ監督は「すべては自分たち次第だ。謙虚さを忘れず、懸命に努力し、集中力を保ち続けること。そこに少しの運さえ味方すれば、このチームで多くのことを成し遂げられるだろう」と力強く語っている。