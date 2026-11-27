AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の試合で飲酒疑惑が浮上したシリア人審判のハンナ・ハッタブ氏が、自身が名誉毀損を受けたとして法的措置を取る可能性を示唆した。現地時間26日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

同25日に開催されたACL2グループステージ・グループB第5節のアル・ジャジーラ（UAE）vsゴル・ゴハール・シールジャーン（イラン）の一戦では、主審を務めたハッタブ氏の不可解な判定が波紋を広げた。同氏はファウルを犯していないGKに対してイエローカードを提示し、約4分間の中断を経てカードを取り消し。ゴル・ゴハル側は主審が飲酒の影響を受けて正常な判断ができていないと主張しており、実際にハッタブ氏はハーフタイム限りで交代となり、後半は第4審判が主審を務めていた。『BBC』によると、SNSにはハッタブ氏と飲酒を関連付ける内容の投稿が多数見受けられ、広く拡散された模様。試合後、ハッタブ氏は自身のFacebookを更新して飲酒疑惑を否定し、「名誉毀損を受けた」として法的措置を取ると警告した。

なお『BBC』は、オマーンのスポーツジャーナリストであるイッサ・サイード氏が「ハッタブ氏の判定は血糖値の低下が原因であり、集中力と注意力を失っていた」と主張したことも併せて報道。シリアサッカー協会（SFA）もハッタブ氏の健康状態を確認しており「SNS上で流布されている様々な主張とは異なり、彼の状況に関する報道は全く根拠のないものであることが確認された」と声明を発表している。