トッテナム・ホットスパーに所属するブラジル代表FWサヴィオが、再び離脱を余儀なくされるようだ。27日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

サヴィオは現地時間21日に行われたプレミアリーグ第11節イプスウィッチ戦でハムストリングを負傷。64分に途中投入されたものの、87分にスピードを上げてドリブルした直後に足を引きずり、その後ピッチに座り込んでプレー続行不可に。メディカルスタッフに付き添われ、投入からわずか25分でピッチを後にすることとなった。

報道によると、サヴィオは数週間の離脱を余儀なくされる見込みで、年内に予定されている残り7試合すべてを欠場する可能性があるとのこと。出場が危ぶまれている年内の残り7試合には、アーセナルとのノースロンドン・ダービーや敵地『アンフィールド』でのリヴァプール戦、さらには好調のボーンマス、ブライトンとの対戦も含まれている。

今夏にマンチェスター・シティから最大8500万ポンド（約178億円）の移籍金で加入したサヴィオだが、なかなかコンディションが整わず、ここまで公式戦7試合出場1ゴール1アシストという成績に留まっている。10月下旬からは筋肉系の負傷によってリーグ戦4試合を欠場。イプスウィッチ戦で復帰を果たしたものの、再び戦列を離れることとなってしまった。

トッテナム・ホットスパーではサヴィオの他にも、ウクライナ代表FWミハイロ・ムドリク、フランス人FWウィルソン・オドベール、U－21同国代表FWマティス・テル、オランダ代表MFシャビ・シモンズと、多くのアタッカーが離脱中。こうしたことから、U－19イングランド代表MFルカ・ウィリアムズ・バーネットにとっては定位置確保の好機であると『アスレティック』は指摘。18歳の新星は先発起用されたイプスウィッチ戦で先制点を決め、その後新契約締結が発表された。

【ハイライト動画】18歳の新星が先制弾！ トッテナムが前田大然擁すイプスウィッチ撃破