パリ・サンジェルマン（PSG）が、ウイングの補強候補として、ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）とアントニオ・ヌサ（ライプツィヒ）、エステヴァン（チェルシー）をリストアップしているようだ。25日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

チャンピオンズリーグ2連覇中のクラブでは、フヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエが前十字じん帯を断裂。ウインガーが立て続けにシーズンアウトとなった今、冬の移籍市場で同ポジションの補強に乗り出すことが確実視されている。

フランス紙『ル・パリジャン』によると、PSGの上層部は現在、ニコ・ウィリアムズとアントニオ・ヌサ、エステヴァンの3選手をリストアップしているとのこと。ただし、ノルウェー代表として出場したFIFAワールドカップ2026でも活躍した21歳とライプツィヒは、現行契約（2029年夏まで）の改定の交渉を行なっており、エステヴァンもチェルシーと2033年夏まで契約を結んでいることを伝えている。

そして、ウィリアムズ家の弟も昨夏、アスレティック・ビルバオと2035年夏までの“大型契約”を締結したばかりだ。契約解除金は約9000万ユーロ（約160億円）とスペイン紙『マルカ』は指摘。また、バルセロナが獲得に迫っていたものの、「みんなバルセロナのことばかり話すけれど、パリ・サンジェルマンやアーセナルへ行くという選択肢もあったんだ。それでも、僕は常にここにいたいと思っていた」と本人が語っていたように、PSGからの関心も把握した上で、故郷のクラブに忠誠を誓ったことを改めて強調した。

PSG側の補強方針としては、半年間のレンタルといった「つなぎ」ではなく、長期的な視点に立った選手獲得を掲げているという。果たしてこの先、ウインガー獲得に向けた動きはどのような様相を見せるのだろうか。