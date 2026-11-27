マンチェスター・ユナイテッドに所属するベルギー代表GKセンヌ・ラメンスは、ファンやメディアからの厳しい視線に晒されている。

現地時間25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ 第5節のスポルティング戦に先発出場したラメンスは、2－1と1点リードした状況で迎えた80分に致命的なミスを犯した。ふわりとしたクロスをファンブルすると、コロンビア代表FWルイス・スアレスに同点ゴールを決められてしまう。結局、マンチェスター・Uは同試合を2－2で終え、目前に迫っていた白星を逃す形となった。

イギリスメディア『BBC』は同26日、マンチェスター・Uの伝説的な守護神である元デンマーク代表GKピーター・シュマイケル氏のコメントを紹介した。シュマイケル氏は「クラブが彼をいつ先発から外すか分からない」と発言。「マウリシオ・ポチェッティーノが新監督に就任し、自身のスタッフを連れてきた。つまり、彼は新しいGKコーチを迎えたということだ。それがラメンスにとって状況を変えるきっかけになるかもしれない」と述べ、悩めるベルギー代表GKの先発落ちの可能性を示唆した。

なお、ラメンスは今夏に行われたFIFAワールドカップでも失点につながるミスをしている。準々決勝のスペイン代表戦、ラメンスはGKティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）の負傷交代を受けて急遽ピッチに登場した。しかし、88分にミドルシュートをうまく処理しきれず、シュートを押し込まれて失点。これが決勝点となり、ベルギー代表は1－2で敗れた。

シュマイケル氏は「あのミスで彼は少し自信を失ってしまい、まだ完全に立ち直れていないように感じる」と、現在に至るまで続くラメンスの不調の要因を分析。また「調子が良くない時、GKはディフェンス陣に助けてもらう必要がある。ただ、残念ながら彼らは今それができていない。だからこそ状況はさらに悪化しているんだ」とも述べており「私は彼をとても尊敬しているが、スポルティング戦は彼にとって良い日ではなかった」と、古巣の“後輩”を慮った。