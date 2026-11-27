バルセロナに所属する元スペイン代表DFアレハンドロ・バルデの負傷状況は、それほど深刻なものではなさそうだ。現地時間26日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

同25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のサバフ戦に先発出場したバルデは、65分に右足首を痛めて途中交代を余儀なくされていた。これまでバルセロナの主力左SBとして活躍してきたバルデだが、今季は出場機会の確保に苦戦。U－19スペイン代表DFチャビ・エスパールが出色の出来を示していることに加え、攻撃性能に優れたポルトガル代表DFジョアン・カンセロの存在もあり、バルデは左SBの3番手に序列を下げた。サバフ戦では今季初めて先発出場するチャンスを得たものの、無念の負傷交代でチャンスを生かしきれなかった。

ただ『マルカ』の報道によると、バルデの負傷は長期離脱を強いられるようなものではないかもしれない。同26日にメディカルテックを受けた結果、右足首の軽度の捻挫であることが判明し、同29日に控えているラ・リーガ第14節のデポルティーボ戦への出場の可能性も除外されず。同紙は「出場可否は回復状況次第となる」と伝えている。

サバフ戦ではドイツ代表FWカリム・アデイェミのチーム3点目をアシストするなど、ベンチに下がるまで好プレーを見せていたバルデ。試合後にはハンジ・フリック監督が「彼は非常に良いプレーをし、素晴らしい仕事をした」と称賛していたが、右足首の負傷が癒えた後に再びチャンスは巡ってくるのだろうか。