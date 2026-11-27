バルセロナに所属するU－19スペイン代表DFアレックス・カンポスが、現地時間25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のサバフ戦で途中出場を果たし、トップチームデビューを果たした。

65分、バルセロナの育成組織『ラ・マシア』が生んだ才能がピッチに登場した。CBとしてプレーしていたオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングに代わって投入されたカンポスは、着実なビルドアップ能力と空中戦の強さを披露。トップチーム初出場とは思えないような落ち着きを見せ、4－1の勝利に貢献した。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が同26日に伝えたところによると、カンポスは出場した28分間で37回のボールタッチを記録。36本のパスを全て成功させており、シュートブロックも1本記録している。

バルセロナの最終ラインにはスペイン代表DFパウ・クバルシが君臨しているが、カンポスはクバルシと似た特徴を持つCBである。攻撃の起点となるようなパスを差し込むことができるだけでなく、相手アタッカーとの競り合いにも負けないフィジカルの強さを持っている。クバルシは現在19歳、カンポスは18歳だ。『ラ・マシア』の逸材2人が常時CBコンビを組む未来も、そう遠くないのかもしれない。