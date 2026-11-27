バレンシアに所属するFWウマル・サディクが、ハビエル・アギーレ監督への信頼を口にした。26日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

アルメリアで大ブレイクしたナイジェリア人ストライカーは、大きな期待で迎えられたものの結果を残せなかったレアル・ソシエダを経て加入した、バレンシアで3年目のシーズンを迎えている。ここまではケガによる離脱もあって公式戦6試合の出場にとどまっているが、復帰戦となった今月1日のエルチェ戦でいきなり決勝点を挙げる活躍。アギーレ体制初勝利の立役者となった。

そんなサディクが、アギーレ監督との秘話を明かした。出演したポッドキャストにて、エルチェ戦を振り返った29歳は、「彼から『さあ出番だ。キミがゴールを決めるのは分かっている』と言われたよ。『もしゴールを決めたら…』じゃなくて、『キミはゴールを決める。だからその後、私に抱きついてくるんだ』と言われたんだ」と述懐した上で、「監督は、僕をうまく扱ってくれている。毎試合スタメンというわけじゃないけど、コミュニケーションはしっかり取れているし、ピッチに立つときは常に全力を尽くしている。今シーズンは良いスタートを切れたし、間違いなく最高のストライカーになれると信じているよ。100％ね。シーズンが終わったらまた連絡してくれ、その時にまた話そう」と元日本代表指揮官のマネジメントに対する信頼と、それによって自信を取り戻せたことを語った。

さらにサディクは、レアル・ソシエダからバレンシアへの移籍を決断した当時を回顧。サン・セバスティアンのクラブ時代には低調なパフォーマンスとそれに伴う批判から、SNSに中指を立てた写真を投稿するなど言動が目に余った同選手は、「代理人から、バレンシアが関心を示していると連絡があった。ただ、こうも言われたんだ。『彼らの状況を見てみろ。ビッグクラブでありながら、順位は下から2番目だ。もし行きたくないのなら、この話は断るよ』とね」としつつ、「バレンシアはビッグクラブだ。レアル・ソシエダよりもさらに大きなクラブだ。順位はレアル・ソシエダの方が上だったけどね」と胸の内を口にしている。

自身のプレーに手応えを掴んでいるサディク。29日の第14節オサスナ戦でのゴールに期待が寄せられている。