オイシックス新潟アルビレックスBCは、広島東洋カープを戦力外となった田村俊介の獲得を発表した。

田村は球団を通じてコメントを発表。「ドラフトの時に指名をいただいた鈴木本部長をはじめとした広島東洋カープの関係者の皆様には、成長させていただいた感謝の気持ちでいっぱいです」と古巣への感謝を口にした上で、「自分の至らぬ行動により、ファンの皆様、球団関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、深く反省しております。心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

さらに「今回のことをきっかけに、改めてプレーできることのありがたみを感じています。今はプレーでお返しすることしかできませんが、お世話になった広島東洋カープに関わる全ての皆様、そしてファンの皆様に恩返しができるよう、精進して参ります」と決意を語った。

新天地については「オイシックス新潟アルビレックスBCは、今シーズンの新潟での試合で対戦した際に、ひたむきにプレーする選手たちに刺激をもらい、自分自身を見つめ直すきっかけになったチームです」と明かし、「オイシックス新潟アルビレックスBCのファンの皆さんにも認めてもらえるように、来シーズンから謙虚に全力でプレーしていきます」と意気込んだ。



