ユヴェントスは現地時間26日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節でオモニアを4－1で破った。同試合で3ゴールに絡む活躍を見せたポルトガル代表FWフランシスコ・コンセイソンが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、試合を振り返った。

ここまでELでは3勝1分けと無敗を維持するユヴェントスが、2勝2敗を記録するオモニアをホームに迎えた一戦は、序盤の15分にセットプレーから先手を取られたものの、37分、コンセイソンからのパスを受けたイタリア代表MFアンドレア・カンビアーゾが、強烈なミドルシュートを突き刺して同点に追いつく。さらに、前半終了間際の43分には、コンセイソンからのスルーパスに抜け出したU－21同代表MFジェフ・エカトールが逆転ゴールを奪った。

後半に入ると68分、アメリカ代表MFウェストン・マッケニーのポストプレーで、ペナルティエリア内でフリーになったコンセイソンが、自らの放ったシュートのこぼれ球を押し込み、リードを広げる。73分にはコートジボワール代表FWジェレミー・ボガがダメ押しゴールを加え、ユヴェントスはホームで4－1と大勝していた。

同試合で1ゴール2アシストの活躍を見せたコンセイソンは、「序盤は少し苦戦したけれども、立ち上がりの20分間が過ぎると、自分たちが望むようなプレーができるようになった。ゴールと勝利は当然の結果だと思う」とチームパフォーマンスに胸を張る。「僕らは常に、もっと得点を挙げたいと思っている。それこそが僕らのメンタリティだ」と力を込めた。

「ELでは、こうした強豪相手にはミスを犯す余裕がないことを理解している」と言葉を続けるコンセイソンは、リードを広げた自らのゴールの価値について、次のように語っている。

「スコアが2－1の時点では、試合の行方はまだ定まっていなかった。しかし、3点目を決めたことで、僕らは試合をより確実にコントロールできるようになった。そうした意味で、大きなゴールだったと思う」

この勝利により、ユヴェントスはリーグフェーズの順位表で2位に浮上した。「今大会、僕らの最初の目標は、（リーグフェーズ）トップ8に入り、追加のプレーオフラウンドを回避することだと分かっている」と口にするコンセイソンは、「このまま、順位表の上位に留まらなければならない」とし、“ビアンコネロ”の誇りを持って戦い抜くことを誓っている。

「僕らはユヴェントスだ。トップクラスのチームと競い合うべき存在だ。これからも懸命に努力を続け、このパフォーマンスレベルを維持していかなければならない」

次節は12月10日に行われ、ユヴェントスはアウェイでハポエル・ベエルシェバと対戦する。

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