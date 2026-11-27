2026年9月18日（金）、鎌倉駅東口から徒歩約3分、二の鳥居のすぐそばに、日本茶セレクトショップ「CHABAKKA TEA PARKS 鎌倉小町店」がオープンしました。

実は筆者がこちらの新店舗を知ったきっかけは、オープン直後にSNSで話題となった動画でした。 ︎ CHABAKKA TEA PARKS 公式Instagram

台風25号の影響で、オープンからわずか4日後に店舗が浸水するという思いがけないトラブルに見舞われたCHABAKKA。衝撃的な映像を目にした方もいるのではないでしょうか。

そんな出来事を乗り越え、新たなスタートを切った小町店。

今回はショップマネージャーの酒井達也さんにお話を伺いながら、これまでの歩みや日本茶へのこだわり、そして小町店で楽しめる新しい日本茶体験をご紹介します。

鎌倉・御成町から始まった「日本茶エンターテインメント」

「CHABAKKA TEA PARKS」は、2018年4月に鎌倉・御成町で誕生した日本茶セレクトショップです。

コンセプトは「おしゃれに楽しむ日本茶エンターテインメント」。

全国各地の生産農家から選び抜いた日本茶を取り扱い、従来のお茶屋さんのイメージにとらわれない、自由で新しい楽しみ方を提案してきました。

2024年4月には静岡県熱海市に2店舗目をオープン。全国各地のイベント出店や、食品、ファッション、サウナなど異業種とのコラボレーションにも積極的に取り組んでいます。

今回お話を伺ったショップマネージャーの酒井さんは、学生時代にインターンとしてCHABAKKAに加わったそう。

以来、代表の三浦健さんとともに、さまざまなアイデアを形にしてきました。

御成町店、熱海店での店舗運営を経て、今回の小町店オープンに伴い、再び鎌倉へ。

「外国人観光客も増えましたし、以前よりも観光客の割合がグッと多くなったと思います。お店もだいぶ入れ替わりましたよね」

熱海で過ごした約3年間を経て、久しぶりに戻ってきた鎌倉の街にも変化を感じているといいます。

なぜ鎌倉で日本茶？創業者・三浦さんの思い

CHABAKKAの代表を務める三浦健さんは、静岡県出身。

以前は約12年間、ファッション業界で商品企画や店舗運営などに携わっていました。

当時から国内生産や日本のものづくりに関心を持っていた三浦さんが、新たな挑戦として選んだのが、幼い頃から身近にあった静岡の名産品でもある日本茶でした。

もともと鎌倉が好きだったこともあり、店舗を構えるなら地域の活性化にも貢献したいと考えたそうです。

最初の出店先に選んだのは、鎌倉駅西口側の御成町。

今でこそ「裏鎌倉」と呼ばれ、個性的なショップや飲食店が集まる人気エリアですが、2018年のオープン当時は、まだ人通りも少なく、砂利道が残る場所もありました。

そんな街に、人が集まるきっかけとなるお店をつくりたい。その思いから、CHABAKKAの歴史が始まりました。

ちなみに「CHABAKKA」という名前には、「茶バカ」「茶ばっかり」「茶葉」という意味が込められているそう。

そして「TEA PARKS」は、誰もが気軽に集まり、自由に過ごせる公園のような場所を表しています。

名前からも、日本茶への情熱と、訪れる人を温かく迎えたいという思いが伝わってきます。

地元の人の声から生まれた、小町エリアの新店舗

今回、鎌倉で2店舗目となる出店先に小町エリアを選んだ背景には、地元の方々からの声もあったそうです。

観光客でにぎわう小町通りは、地元に住んでいると普段あまり足を運ばないという方も多いのではないでしょうか。筆者も鎌倉在住ですが、まさにその一人。

それでも、小町エリアの近くに用事があったときなど、気軽に立ち寄れるお店があればうれしいものです。

そんな地元の方々の声にも応える形で、小町店のオープンが決まりました。

場所は、鎌倉駅東口から徒歩約3分。二の鳥居の入口前、小町通りのにぎわいから少し離れた路地の一角です。

まず目を引いたのがモダンでスタイリッシュな外観。「ここが日本茶屋さんなの？」と思わず驚いてしまいました。

店内は約10坪。入口付近には芝生を取り入れたスペースがあり、奥にはコの字型のベンチが設けられています。

まさに「公園」のように、思い思いの時間を過ごせる空間です。

さらに、店内にはWi-Fiと電源を完備。なんと飲食物の持ち込みも可能で、仕事や休憩にも利用できます。

ペットと一緒に立ち寄れるのもうれしいポイントです。

酒井さんとのお話の中で、何度も登場したのが「ふらっと気軽に立ち寄ってほしい」という言葉。

CHABAKKAでは日本茶を日常的に楽しめるサブスクリプションサービスも展開しており、リピーターも多いそうです。

コーヒーショップに立ち寄るように、日々の暮らしの中で気軽に日本茶を楽しむ。

日本茶というと、少し敷居が高いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、CHABAKKAでは、そんな日本茶をもっとラフに、もっとおしゃれに楽しむことができます。

店内のディスプレイや茶葉のパッケージ、スタッフが着用するTシャツまで、どれもモダンで洗練されたデザイン。

従来のお茶屋さんのイメージを覆すような、カジュアルでスタイリッシュな雰囲気も魅力です。

全国の生産農家から直接セレクト。茶葉の向こうにあるストーリー

CHABAKKAで取り扱うお茶の大きな特徴は、全国各地の生産農家から直接選び抜いた「シングルオリジン」の茶葉です。

シングルオリジンとは、単一品種・単一農園で生産されたお茶のこと。

産地や品種はもちろん、生産者の技術や栽培方法、その土地の気候風土によっても味わいや香りが異なります。

一般的なお茶屋さんでは、特定の産地のお茶を中心に扱っていたり、複数の茶葉をブレンドして独自の商品名で販売していたりすることもあります。

CHABAKKAでは、どこの農家さんが育てたお茶なのかを明確にし、その背景にあるストーリーまで伝えることを大切にしています。

酒井さんたちは実際に生産地へ足を運び、農家さんと直接話をするそう。

「農家さんは、やっぱりお茶がものすごく好きなんです。だから、いろいろな話をしてくれるんですよ」

そんな生産者の思いやこだわりを、今度はお店で利用者に伝えていきます。

中には、お店で話を聞いたことをきっかけに、「実は自宅の近くに茶農家さんがいると知った」と、実際に生産地まで足を運ぶ方もいるのだとか。お茶を一杯飲むことから、生産者との新しいつながりが生まれています。

一方、日本茶の生産現場では、農家の高齢化や廃業、原料価格の変動など、さまざまな課題もあります。

酒井さんによると、優れた技術を持つ生産者であっても、自ら商品の魅力を発信したり、販路を広げたりすることが得意とは限らないそうです。

だからこそCHABAKKAでは、茶葉の品質だけでなく、生産者の思いや技術にも光を当て、消費者へ届ける役割を担っています。

有名な茶産地に限らず、全国のさまざまな地域のお茶を取り扱っているのも特徴です。近年は九州のお茶にも注目が集まっているそう。

また、同じ品種でも、例えば雨が多いと渋味が増すなど、その年の天候によって味わいが変化するのだとか。

ワインのように産地や年ごとの違いを楽しめるのも、シングルオリジン茶の魅力です。

CHABAKKAでは、各地の収穫時期に合わせ新茶のみを年間を通して取り扱うことにもこだわっています。

あえて会話が生まれるお店に。日本茶選びもエンターテインメント

酒井さんが大切にしているのは、利用者とのコミュニケーションです。

CHABAKKAでは、全国各地の個性豊かな日本茶はもちろん、異業種とのコラボレーション商品など、お茶の枠にとらわれないユニークな商品を数多く取り揃えています。

さらに面白いのが、メニュー表の見せ方。酒井さんによると、あえて「スタッフに聞かないと何を選べばいいかわからない、ギリギリのライン」を狙っているのだそう。

それは、スタッフと利用者との間に自然な会話が生まれるきっかけをつくるため。

例えば、修学旅行で訪れる学生たち。最初はあまり話してくれなくても、スタッフから積極的に声をかけることで、少しずつ会話が生まれることもあるそうです。

そんな接客も、CHABAKKAの「日本茶エンターテインメント」の一部なのだと感じました。

自分でサーバーから注ぐ！小町店限定「抹茶ドラフトティー」

今回、筆者が店内でいただいたのは、小町店限定の「抹茶ドラフトティー」（770円税込）。

CHABAKKAの看板商品といえば、ビールサーバーから注ぐように提供される「ドラフトティー®」です。

2018年の創業以来、累計20万杯以上を販売してきた人気商品で、窒素を含ませながら注ぐことで、きめ細かな泡とまろやかな口当たりを楽しめます。

炭酸やアルコールが入っているわけではなく、あくまでも日本茶そのものを楽しむドリンクです。

しかもこれ、自分でサーバーから注ぐことができるんです！お茶を飲む前から、ワクワクします。

小町店では、創業以来初となる京都・宇治抹茶を使用したドラフトティーが登場しました。

グラスをセットしてレバーを操作すると、特別なテクニックがなくても、表面にはふんわりとした泡が。しばらく置いておくと、抹茶と泡がきれいな2層に分かれます。

驚いたのは、時間が経っても泡が消えず、最後までクリーミーな口当たりを楽しめたこと。

まるでビールを注いでいるような気分も味わえるので、お酒好きの方にもおすすめ。もちろんアルコールは入っていないので、お酒が飲めない方も楽しめます。

抹茶好きの方はもちろん、普段あまり日本茶を飲まない方にも、ぜひ体験してほしい一杯です。

冬に楽しみたい日本茶チャイ。ほうじ茶とハーブの新しい組み合わせ

これから寒さが増す季節におすすめなのが、日本茶を使ったチャイやティーラテです。

CHABAKKAでは、ほうじ茶にシナモンやカルダモンなどのスパイスを組み合わせた、オリジナルの「日本茶シロップ」（1,045円税込〜）も展開しています。

ミルクで割れば、香ばしさとスパイスの風味が広がるチャイ風のティーラテに。

炭酸で割ればクラフトコーラのようなティーソーダ、ウイスキーと炭酸で割ればハイボールとしても楽しめます。

お茶の焙煎についても、興味深いお話を聞くことができました。

一般に、茶葉は焙煎することで渋みや苦みがやわらぎ、香ばしい風味が生まれます。焙煎の過程ではカテキンなどの成分が変化するため、煎茶とほうじ茶では含まれる成分にも違いがあります。

酒井さんによれば、ほうじ茶の香りにはリラックス効果があるとのことで、ほっとひと息つきたいときにもぴったり。カフェインが少ないので、就寝前のくつろぎタイムにもおすすめです。

煎茶では、すっきりとした味わいで飲みやすい「つゆひかり」（茶葉2,420円税込〜）が人気だそう。水出しにも向いているため、季節を問わず楽しめます。

湘南の熊澤酒造ともコラボ！日本茶の可能性は無限大

CHABAKKAの魅力は、茶葉やドリンクだけにとどまりません。

食品、ファッション、サウナなど、さまざまな分野とのコラボレーションにも積極的に取り組んでいます。

湘南エリアで注目したいのが、茅ヶ崎市の熊澤酒造とのコラボレーションです。

熊澤酒造の「MOKICHI CAFE」では、CHABAKKAが厳選した棒ほうじ茶と、熊澤酒造の酒粕や米麹甘酒を組み合わせた「米麹と棒ほうじ茶のオレ」が登場。

香り高い棒ほうじ茶を使ったシロップに、隠し味としてシナモンを加えた一杯です。

さらに、玄米茶を使ったクラフトビールの開発も進めているそう。

日本茶と湘南の酒造文化が、これからどんな形で結びついていくのか楽しみですね。

また、代表の三浦さんがサウナ好きだったことから、日本茶とサウナを組み合わせたユニークな商品も誕生しています。

ロウリュ用に作られたブレンドです。

写真上段に並ぶ山梨県産のオーガニックハーブとほうじ茶をブレンドした「SAUNA＋TEA ほうじ茶ロウリュ茶葉」シリーズ（茶葉2,530円税込〜）。もちろん、飲用もできます。

ハーブは種類によって香りや風味の個性が強く、配合のバランスが難しいのだとか。ほうじ茶の香ばしさを生かしながら、ハーブとの絶妙なバランスを追求して開発したそうです。

このロウリュ用茶葉は、鎌倉ホテルのサウナでも使用されているとのこと。

飲むだけでなく、香りでも日本茶を楽しむ。そんな自由な発想も、CHABAKKAならではの魅力です。

最近ではVTuberとのつながりから、CHABAKKAに興味を持つ方も増えているのだとか。

食レポやお茶会などの企画配信で紹介してもらったことがきっかけになって、購入につながるケースもあるそうです。

従来のお茶屋さんではなかなか思いつかないような、現代ならではのアプローチに驚くばかりです。

チョコレートからクラフトジンまで。小町店で出会える注目商品

小町店には、日本茶の魅力をさまざまな形で楽しめる商品が並んでいます。

特に注目したいのが、横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」と共同開発した「タブレットショコラ」（写真真ん中・825円税込）です。

使用しているのは、和紅茶を焙煎してつくる希少なシングルオリジンの「紅ほうじ茶」。

カカオを思わせる香ばしさが特徴で、その風味を生かすため、バニラ香料を使用しないホワイトチョコレートを採用しています。配合率も1％単位で調整したという、こだわりの一品。

酒井さんによると、チョコレートなどの加工品には比較的手頃な茶葉が使われることもありますが、CHABAKKAでは加工品といえど、茶葉そのものの品質も大切にしているそうです。

このほか、小町店限定商品として、鎌倉名物のしらすと抹茶の原料となる碾茶を組み合わせた「しらす碾茶茶漬け」（770円税込）も。

こちらは茶葉もお茶漬けの具としていただきます。鰹、昆布、椎茸の旨みを生かした出汁とともに楽しめる、お茶屋さんならではのメニューです。

さらに、千葉県館山市の蒸留所「TATEYAMA GIN」と約1年かけて共同開発した日本茶クラフトジンも。

煎茶にゆずやジュニパーベリーなどを組み合わせた「緑茶クラフトジン」と、和紅茶の甘みやコクを生かした「和紅茶クラフトジン」の2種類（いずれも4,400円税込）が展開されています。

ファッションブランド「CULLNI」とのコラボレーションTシャツ（19,800円税込）や、京都・宇治の老舗茶屋「共栄製茶」と共同開発した軽くて割れにくい「透明急須」（4,950円税込）など、雑貨やアパレルも充実。まだまだアイテムは紹介しきれません。

日本茶を飲むだけでなく、食べる、香りを楽しむ、身につける。

さまざまな切り口から日本茶の世界に触れられるのも、CHABAKKAならではの魅力です。

写真展や音楽とのペアリングも。これから広がる日本茶の楽しみ方

酒井さんに今後の展望を伺うと、まだまだ実現したいアイデアがたくさんあるようです。

そのひとつが、アートとのコラボレーション。

例えば、写真家の作品を店内に展示し、ギャラリーのような空間で日本茶を楽しむ企画を考えているそうです。

著名なプロだけでなく、これから活動の幅を広げたい写真家にも展示の機会を提供するなど、お互いにとって価値ある取り組みを目指しています。

「写真を見ながらお茶を飲むと、また味わいも変わってくると思うんです」

香りや味だけでなく、目で楽しむことによって、空間全体で感じる日本茶の魅力が変わるのではないか。

そんな発想から、音楽と日本茶のペアリングも構想しているそう。

例えば、クラシック音楽には和紅茶を合わせるなど、演奏を聴きながら、その音楽に合う日本茶を楽しむコンサート。

お茶を五感で楽しむ、新しいエンターテインメントが生まれそうです。

そして、将来的な目標として掲げているのが海外出店。

日本茶の魅力を、鎌倉から世界へ。今後の展開にも期待が高まります。

人とのつながりを大切に。誰もが気軽に集まれる場所へ

酒井さんとお話ししていて印象的だったのが、スタッフやお客さんとのコミュニケーションを心から楽しんでいる様子でした。

ご自身も学生時代にインターンとしてCHABAKKAに加わった経験があるからこそ、現在働いているインターンやアルバイトスタッフの成長を見ることも、大きな喜びなのだそうです。

そして、酒井さんの柔軟な発想と、新しいことに挑戦する姿勢。

もともと日本茶が特別好きだったわけではないという酒井さん。それでも、次々と飛び出すアイデアや、それを楽しそうに語る姿からは、仕事への情熱が伝わってきます。

むしろ、最初から日本茶の世界に深く親しんでいたわけではないからこそ、従来のお茶屋さんの常識にとらわれず、ファッションやサウナ、音楽など、さまざまなジャンルと自由に掛け合わせる発想が生まれるのかもしれません。

酒井さんのお話を聞いていると、こちらまでワクワクしてきます。そんな自由な発想と、アイデアを次々と形にしていく行動力が、CHABAKKAの魅力を生み出しているのだと感じました。

また酒井さんは、熱海店のオープン当初も、決して順調なことばかりではなかったと振り返ります。

▼ 広々とした熱海店の店内。

観光地として注目される熱海ですが、地域の状況は一様ではなく、店舗運営にはさまざまな試行錯誤があったそう。

一般的な店舗経営では、年齢層やライフスタイルなどからターゲットとなる人物像を設定することもあります。

しかし熱海店では、あえてそうしたペルソナを細かく設定せず、誰にでも開かれたお店づくりを大切にしてきました。

その結果、さまざまな世代や背景を持つ方が訪れるようになったといいます。

小町店でも、地元の方、国内外からの観光客、学生、仕事の合間に立ち寄る方など、特定の層に限定せず、幅広い人に利用してほしいそうです。

お話を伺っているうちに、筆者もすっかり日本茶の魅力に引き込まれ、いくつか商品を購入してみました。

選んだのは、酒井さんにおすすめしていただいた「ごこう」という品種の紅ほうじ茶（茶葉50g 2,420円税込）と、お茶っぱを食べるというユニークなお茶漬け「お茶屋の作るお茶漬けの素-味噌」（2,420円税込）。さらに、母から頼まれていた「おくみどり」という品種の抹茶（50g 4,290円税込）も購入しました。

普段は「煎茶」「ほうじ茶」「抹茶」といった種類で選ぶことが多い日本茶ですが、こうして品種や生産者に注目して選んでみると、また違った楽しみ方が見えてきます。

スタッフとの会話を通じて、自分ではなかなか選ばなかったお茶に出会えるのも、CHABAKKAならではの魅力だと感じました。

最後に、これから訪れる方へメッセージをお願いすると、酒井さんから返ってきたのは、とてもシンプルな言葉でした。

「とりあえず来てください！」

日本茶に詳しくなくても大丈夫。どのお茶を選んだらよいかわからなければ、スタッフに相談しながら、自分好みの一杯を探すことができます。

コーヒーを飲みにカフェへ行くように、ふらっと日本茶を楽しみに立ち寄る。

そんな新しい習慣が、鎌倉の街に広がっていきそうです。

日本茶の奥深さと、そこに関わる人たちの熱い思いに触れられた今回の取材。小町エリアを訪れた際は、ぜひ「CHABAKKA TEA PARKS 鎌倉小町店」に足を運んでみてください。

The post CHABAKKA TEA PARKS 鎌倉小町店 first appeared on 湘南人.