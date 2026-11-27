セブン‐イレブン・ジャパンは12月4日～10日、対象のチキンを一度に2個購入するごとに50円引きになるセールを実施する。「ななチキ」や「揚げ鶏」に加え、骨付きのチキンも対象となる。

対象のチキンが2個で50円引き

対象商品の組み合わせは自由で、異なる商品を1個ずつ買っても割引が適用される。一度に4個購入すると100円引きになる。

ななチキ・揚げ鶏・ザクチキは各250.56円

「ななチキ」は軽い食感の衣が特徴。「揚げ鶏」は衣をパリッと仕上げた和風の塩味で、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」はザクザクした衣と辛みのある味付けが特徴だ。

骨付きのフライドチキンとローストチキンも対象

数量限定の「スペシャルななチキ(骨付き)」(398.52円)は、骨付きもも肉を11種類のスパイスで味付けし、軽い食感の衣で仕上げた。

「炭火焼きローストチキンレッグ」(650.16円)は、骨付き鶏もも肉を炭火で焼き、しょうゆだれで仕上げている。

値引きは原則としてセブン‐イレブンの標準価格(税抜)から適用する。クーポンとの併用はできず、ネット予約は対象外。一部店舗では「スパイスチキン」「スパイスチキンレッド」が2個で50円引きの対象となる。対象商品は店頭で確認できる。