ヨーロッパリーグ（EL）とヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）のリーグフェーズが現地時間26日に行われ、各クラブで日本人選手が出場した。

EL・リーグフェーズ第5節となった27日、クリスタル・パレスとレアル・ソシエダが激突。鎌田大地がフル出場したホームチームは、ママドゥ・サールに先制点を許したものの、相手DFの退場で数的優位となると、ジャン・フィリップ・マテタとドワイト・マクニールのゴールで2－1と逆転勝利。なお、久保建英がベンチ入りしたものの出場なしだったため、“日本人対決”の実現には至らなかった。

そのほか、ホッフェンハイムの町田浩樹と、ヤギエロニア・ビャウィストクの小林友希はそれぞれセンターバックとしてフル出場。リヨンの中村敬斗は後半開始から途中出場すると、左サイドでチャンスを作り続けるも、ゴールには結び付かなかった。また、ザルツブルクの北野颯太やユニオン・サン・ジロワーズのハーフナー・ニッキは、ケガによりメンバー外となっている。

ECLは第4節に。南野拓実が57分までプレーしたモナコは、フォラリン・バログンの劇的な決勝点で3－2と勝利。唯一の開幕4連勝チームとなり、単独首位に躍り出た。

フライブルクの鈴木唯人は11分、ロングカウンターの場面で自陣から1人で持ち運び、トゥエンテの選手を2人引きつけてからラストパスを供給。これをシリアク・イリエが決め、アシストが付いた。清水エスパルスの元選手は67分までプレーし、2－1の勝利に貢献している。

日本人選手を多く擁するシント・トロイデンはハイドゥク・スプリトと敵地で対戦。前半アディショナルタイムに石渡ネルソンのアシストから先制点が生まれ、51分には新川志音が追加点をマーク。2－0で勝利を収め、3勝1分の3位につけている。

そのほか、ツルヴェナ・ズヴェズダの中山雄太やコペンハーゲンの鈴木淳之介はフル出場。FKカウノ・ジャルギリスの辛島侑烈も75分までプレーしている。

日本人選手の所属クラブの結果は、以下の通り。

▼EL

ザルツブルク（北野颯太：出場なし。チェイス・アンリ：出場なし） 2－0 アララト＝アルメニア

ユニオン・サン・ジロワーズ（ハーフナー・ニッキ：出場なし） 2－2 レフ・ポズナン

クリスタル・パレス（鎌田大地：フル出場。冨安健洋：出場なし） 1－1 レアル・ソシエダ（久保建英：出場なし）

ホッフェンハイム（町田浩樹：フル出場） 3－1 シュトゥルム・グラーツ

リヨン（中村敬斗：46分から途中出場） 0－0 リールストロム

スパルタ・プラハ 2－4 AZ（毎熊晟矢：77分から途中出場。市原吏音：87分から途中出場）

サンダーランド 1－1 ヤギエロニア・ビャウィストク（小林友希：フル出場）

▼ECL

ブライトン（三笘薫：出場なし） 4－0 ウニヴェルシタテア・クライオヴァ

FKカウノ・ジャルギリス（辛島侑烈：75分までプレー） 2－0 リガFC

ハーツ 2－3 モナコ（南野拓実：57分までプレー）

フライブルク（鈴木唯人：67分までプレー、1アシスト。後藤啓介：出場なし。山本理仁：出場なし） 2－1 トゥエンテ

ヘント 1－1 ツルヴェナ・ズヴェズダ（中山雄太：フル出場）

インテル・ダスカルダス 2－0 コペンハーゲン（鈴木淳之介：フル出場）

ハイドゥク・スプリト 0－2 シント・トロイデン（※）

（※）小久保玲央ブライアン：フル出場。谷口彰悟：フル出場。畑大雅：フル出場。石渡ネルソン：フル出場、1アシスト。新川志音：59分までプレー、1ゴール。松澤海斗：59分から途中出場。高井幸大：出場なし。荒木遼太郎：出場なし）