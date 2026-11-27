リヨンに所属するMF中村敬斗は、26日のヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節リールストロム戦に途中出場。現地メディアがそのプレーぶりを評価している。

中村は26日、リールストロム戦に後半開始から途中出場。果敢なドリブル突破から相手ゴールを脅かすシーンをいくつか作ったものの、1点が遠かった。試合はスコアレスドローでタイムアップとなり、リヨンはEL3試合未勝利となっている。

試合後、現地メディアは中村のパフォーマンスに対して、チームトップクラスの評価を下した。『MadeInFOOT』は、評価点として『6』を付けており、これはリヨンの選手平均『4.92』を上回る点数に。また『Maxifoot』も、チーム2位タイの『6』を与えつつ、「ナカムラの方が、（交代相手の）ジュリアン・デュランビルよりイキイキとした積極的なプレーを見せた。この日本人選手は何度かチャンスを演出したものの、（ポントゥス・）ダールベリの好セーブに阻まれた」と攻撃面で怖さを発揮したとしつつ、相手GKの好守を褒めざるを得ないと振り返っている。

好調ぶりを維持する中村を擁するリヨンの次戦は、29日のリーグ・アン第12節モナコ戦となる。

【ハイライト】中村敬斗がチャンスを演出