「たくさんの若手投手がいる中で埋もれずに、”新城しかいない”と任せてもらえるようなピッチャーになりたいです」

ロッテのドラフト5位・新城楓雅（奈良大附高）は、力強く宣言した。

身長190センチ、体重85キロの大型右腕で、ストレートは最速150キロを誇る。自身のアピールポイントも、角度のついた球威のあるストレートを挙げる。その中でストレートは「球速もそうなんですけど、伸びのあるストレートを意識してやってきました」と明かした。

高校時代の映像を見ると、スライダー、カーブ、フォークを投げていたが、その中で自信のある球種にスライダーとフォークを挙げた。「カウントのボールでもいけますし、最後の決め球としても使うことができるので良いかなと思います」と教えてくれた。

高校での3年間では「高校入った時から身長が高かったので、ストレートを磨きながら、ピッチャーで大事になってくるフィールディングを練習してきました」と、投球面とともに、守備も磨いてきた。

10月に開催されたドラフト会議では、ドラフト2位・前田侑大投手（高岡第一高）、同6位・田中皐晴外野手（日南学園高）、育成1位・若藤芽空内野手（高川学園高）、育成2位・佐々木十央真（花巻東高）、育成3位・内田心温（関根学園高）と、新城も合わせて同学年に6人の選手がいる。

「高校生が多いので、親しみやすいかなと思います」

高卒1年目となる来季は「怪我なくまずは1年しっかり取り組んで、最終的には日本一の投手になることを目標に頑張っていきたいです」と意気込んだ。身長が高く、プロの体が出来上がった時にどんな投手に成長していくか今から楽しみだ。

▼ 新城楓雅

生年月日：2008年4月27日

出身：大阪

守備位置：投手

投 / 打：右 / 右

身長 / 体重：190センチ / 85キロ

経歴：奈良大附属高

取材・文＝岩下雄太