マクロミルは2026年11月26日、消費者購買履歴データをもとにした「みんなが買ったものランキング2026」を発表した。全国(沖縄県を除く)の15～79歳の男女を対象に、2026年1月1日から10月16日までの食品・日用品の購入金額を集計し、前年同期と比較した。

食品部門1位は「水産加工品」、前年比55.6%増で「明太子・たらこ」が好調

食品部門の第1位は「水産加工品」で、購入金額は前年比55.6%増となった。カテゴリ内では「明太子・たらこ」が好調だった。

原料となるスケトウダラの漁獲量が安定していることに加え、海外では食べる文化があまりなく、調達の競争相手が少ないとされることから、物価高の中でも価格が安定しているようだ。

ご飯のおともとしてだけでなく、パスタやパンなど幅広いアレンジに使える手軽さも、需要が高まった背景にあると考えられる。

みんなが買ったものランキング 食品部門

「玩具菓子」が前年比29.9%増、「ちいかわ」やVTuber関連商品が上位に

第2位は、おまけ付きの菓子カテゴリである「玩具菓子」で、前年比29.9%増となった。

カテゴリ内では、劇場版の興行収入が186億円を突破するなど、幅広い世代から人気を集める「ちいかわ」関連商品や、VTuber関連商品が上位にランクインした。

これまでオンラインやイベント物販が中心だったVTuberのグッズ需要が、スーパーやコンビニなどの菓子売り場にも広がり、日常的に楽しむ推し活消費が拡大しているようだ。

「果肉飲料」は前年比17.4%増、女性50代以上の購入者構成比が拡大

第4位は、果実を破砕して裏ごしした「ピューレ」を飲料にした「果肉飲料」で、購入金額は前年比17.4%増となった。

購入者層をみると、男女ともに50代がボリュームゾーンとなっており、特に女性50代以上の購入者構成比は、2020年の28.7%から2026年には33.5%へと拡大した。

カテゴリの特徴である「果汁と果肉」によって、手軽にデザート感を味わえる飲料として人気を集めているようだ。

日用品部門1位は「芳香・消臭剤など」、前年比34.4%増でトップに浮上

日用品部門の第1位は「芳香・消臭剤など」で、購入金額は前年比34.4%増となった。前年の2位から順位を上げ、トップに浮上した。

カテゴリ内では小林製薬の「消臭元」シリーズが上位を占めた。中でも、香りでごまかさず家庭内の悪臭をしっかり消臭することを特長とする「消臭元ZERO 無香料」などが人気を集めた。

第2位は、肌荒れや口内炎の緩和に用いられる「ビタミンB2B6主薬製剤」で、前年比29.9%増となった。

背景の一つとして挙げられるのが、年始の空気の乾燥だ。東日本太平洋側や西日本を中心に、30年に一度程度の顕著な少雨が続き、肌トラブル対策やインナーケアの需要を押し上げたとみられる。

また、大手ドラッグストア各社のプライベートブランド(PB)商品が上位を占めたことも特徴。物価高が続く中、日常的なケアとして続けやすい価格帯が支持を集めたと考えられる。

みんなが買ったものランキング 日用品部門

「ヘアスプレー・ヘアグロス」は前年比16.2%増、9月の多雨で需要拡大

第3位は「殺虫剤など」で、購入金額は前年比17.3%増となった。主にネズミなどの害獣対策アイテムの需要が高まった。

第4位はスタイリング剤の「ヘアスプレー・ヘアグロス」で、前年比16.2%増。カテゴリ内のランキング上位を花王の「ケープ」シリーズが占めた。中でも、2026年3月に発売された「固めずにさらさらストレートキープ」を特長とする「ケープ for Straight」が好調だった。

マクロミルは、「ヘアスプレー・ヘアグロス」カテゴリの市場規模と、ヘアスタイルの崩れにつながる雨や湿気との関係も分析した。

月別の市場規模の推移に、東日本太平洋側で統計開始以降、月の降水量が最多となった2026年9月のタイミングを重ねると、その時期を境に市場規模も拡大していたという。湿気によるヘアスタイルの崩れに悩む生活者のニーズと、新商品の実用性がかみ合ったことも、購入拡大の背景にあると考えられる。

「住居用洗剤」は前年比14.6%増、「クイックル 洗面ボウルクリーナー」がけん引

第5位は「住居用洗剤」で、購入金額は前年比14.6%増となった。花王の「クイックル 洗面ボウルクリーナー」がカテゴリ全体の伸びを大きくけん引した。

同商品は2025年4月の発売直後、計画を大幅に上回る需要によって一時出荷停止となり、同年11月に出荷を再開した。2026年は年間を通じて店頭に並んだことで、潜在的な需要が顕在化し、カテゴリ全体の購入金額を押し上げたと考えられる。