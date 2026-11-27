リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが、快勝を収めたクラブ・ブルッヘ戦を振り返った。26日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同選手のコメントを伝えている。

現地時間25日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が行われ、リヴァプールは敵地でクラブ・ブルッヘと対戦。試合は開始13分にFWアレクサンデル・イサクのゴールで先制点を奪うと、後半にはMFフロリアン・ヴィルツが追加点をマーク。さらにその3分後にはイサクがダメ押しゴールを決め、リヴァプールが3－0の快勝を収めた。この結果、勝ち点を「12」へと伸ばし、順位を5位へ上げている。

ソボスライは試合後、「僕たちには明確なプランがあった。相手が1対1のマンツーマン気味に仕掛けてくることはわかっていたし、『後ろ（のビルドアップ）でリスクを冒さずに、相手の背後を突こう』と考えていた」とクラブ・ブルッヘ戦に向けたゲームプランを明かすと、「うまく試合を運べたと思う。最初の30分から35分は素晴らしい内容だったが、その後は少し雑になってしまった。それでも、後半はしっかりと試合を締めくくることができたと思う」と一戦を総括した。

また、この一戦ではDFフィルジル・ファン・ダイクがベンチスタートとなったため、背番号「8」を背負うソボスライがリヴァプール加入後初めて先発としてキャプテンマークを託された。大役を果たしたハンガリー代表MFは、試合後に特別な思いを口にしている。

「このクラブでプレーできること自体がすでに光栄なことだ。そして、背番号8番を着けることは、また別の大きな栄誉でもある。さらに今回のようにキャプテンを最初から務めるというのは、また新たな歴史の1ページになる。僕にとって非常に誇らしい瞬間だった」