コスモエネルギーホールディングスは、職場における性的マイノリティ(LGBTQ＋)への取り組みを評価する「PRIDE指標2026」において、3年連続で最高位の「ゴールド」を受賞した。

同性パートナーにも異性パートナーと同等の福利厚生

コスモエネルギーグループは企業行動指針において、「差別の禁止」「多様性の尊重」「ハラスメントの禁止」を掲げ、一人ひとりの個性を尊重し、その能力を向上・発揮できる職場づくりに取り組んでいる。

「多様性の尊重」にはSOGI(性的指向・性自認)も含まれており、LGBTQ＋の社員が不安や不満なくいきいきと働ける環境整備を重要な課題と位置付けている。同性パートナーに対しても異性パートナーと同等の福利厚生を適用する社内規定を全面的に整備しているほか、希望する性別での社員登録を可能にする制度など、LGBTQ＋に関連する人事制度の見直しを継続している。

直近の取り組みとしては、SOGIハラスメントに関する社内周知やガイドブックの公開、LGBTQ＋に特化した外部専用相談窓口の設置などを実施した。

今回は社内規定の明確化などの取り組みが評価された。なお、同社とともに、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発、コスモ石油ルブリカンツのグループ会社4社も「ゴールド」に認定されている。

「PRIDE指標」とは

PRIDE指標は、職場におけるLGBTQ＋への取り組みの日本初の評価指標として、一般社団法人work with Prideが2016年に策定した。評価指標は以下の5つで構成されている。