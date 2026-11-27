「カラオケに行こう」と話がまとまると、いつも行く店や、駅前で見かけた店がぱっと思い浮かぶ人もいるでしょう。友人の地元で遊ぶなら、その人が普段行く店についていくのも楽しみのひとつです。

近年、「田舎」への関心が高まり、地方移住という選択肢も広く語られるようになっています。総務省の調査でも移住相談の増加が続いており、都市から地方へと目を向ける人が増えている状況がうかがえます。背景には、リモートワークの浸透や、都市生活とは異なる暮らし方を求める動きなどがあると考えられます。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎に住む友人とカラオケに出かけるときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「田舎に住む友人とカラオケに向かう途中、何があった?」

田舎に住む友人に会いに行った主人公。「カラオケとかは?」という提案で行き先が決まり、友人の運転で出発します。しかし、カラオケに向かう途中、主人公はあることに驚きました。

さて、何に驚いたのでしょうか?

① 車の中でカラオケ大会が開かれた

② さらっと県境を越えた

③ 道の途中で鹿が横切った

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✅友人とドライブに行ったとき、あることにびっくり……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

県をまたぐにに全く抵抗がない!?

主人公が「カラオケ行くのに県越えるんだ…」と驚く一方で、友人にとっては、近い店に向かっただけ。気軽にカラオケに行くつもりはふたりとも同じなのに、県境を越えることへの感覚がこんなに違うのが面白いですね。

▶なお、今回の答えは② さらっと県境を越えた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!